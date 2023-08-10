В Польше заявили, что самый горячий этап спора с Украиной уже прошел

Самый горячий этап спора между Польшей и Украиной, в частности из-за эмбарго на импорт украинского зерна, уже в прошлом.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, сообщает "Польское Радио".

Он отметил, что глава президентского Бюро международной политики, министр Марцин Пшидач получил личное приглашение от украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии.

По его словам, это свидетельствует об улучшении отношений.

"Думаю, это не единственное расхождение между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", - подчеркнул Шрот.

Почему возник скандал между Украиной и Польшей

Ранее представитель канцелярии президента Польши Марцин Пшидач, комментируя польским СМИ требование пяти стран ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна, заявил, что Киеву "следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша играла для Украины в последние месяцы и годы".

В ответ на это посла Польши Бартоша Цихоцкого 1 августа вызывали в Министерство иностранных дел Украины. На этой встрече подчеркнули, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не отвечают действительности и неприемлемы.

Позже стало известно, что посла Украины в Польше Василия Зварыча вызвали в польский МИД. Причиной тому стали заявления украинских чиновников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина очень ценит историческую поддержку Польши и не даст никаким "политическим мгновениям" испортить отношения между украинским и польским народами.