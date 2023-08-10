У Польщі заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже пройшов

Найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною, зокрема щодо ембарго на імпорт українського зерна, вже в минулому.

Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот, повідомляє "Польське Радіо".

Він зазначив, що очільник президентського Бюро міжнародної політики, міністр Марцін Пшидач отримав особисте запрошення від української сторони на переговори в Саудівській Аравії.

За його словами, це свідчить про покращення відносин.

"Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з’являтись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв’язання, щоб відносини між нашими країнами були добрими і ставали кращими", – наголосив Шрот.

Чому виник скандал між Україною та Польщею

Раніше представник канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, коментуючи польським ЗМІ вимогу п’яти країн ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна, заявив, що Києву "варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки".

У відповідь на це посла Польщі Бартоша Ціхоцького 1 серпня викликали до Міністерства закордонних справ України. На цій зустрічі наголосили, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними.

Пізніше стало відомо, що посла України у Польщі Василя Зварича викликали до польського МЗС. Причиною цьому стали заяви українських чиновників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надзвичайно цінує історичну підтримку Польщі та не дасть жодним "політичним миттєвостям" зіпсувати відносини між українським і польським народами.