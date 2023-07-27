В Украине запускают госреестр санкций: как он будет работать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (законопроект № 8392) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по применению санкций. Нормы документа предусматривают создание государственного реестра санкций.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Инициатива предусматривает, что граждане получат доступ к актуальной и достоверной информации обо всех субъектах, в отношении которых применены персональные санкции. Наполнением реестра будет заниматься Аппарат СНБО, его будут вести на украинском и английском языках.

Государственный реестр санкций - возможности и функционирование

Украинцы смогут, в частности, получить такую информацию из Реестра:

основания для применения, изменения или отмены санкций;

перечень санкций, введенных или отмененных;

список подсанкционных лиц и сведения для их идентификации.

Последний пункт будет содержать название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный номер/налоговый номер, если речь идет о компании. Если под санкции попало физлицо, то можно будет найти следующую информацию: имя, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.

Авторы документа отметили, что отсутствие единой базы данных подсанкционных субъектов усложняет процесс реализации санкций.

"Проект Закона направлен на усовершенствование порядка взыскания активов физических и юридических лиц в доход государства, обеспечение надлежащего рассмотрения Высшим антикоррупционным судом дел о применении санкции", — говорится в пояснительной записке.

По инициативе СНБО Зеленский в основном вводит санкции против россиян и их компаний. Однако иногда ограничения применяют против украинцев и иностранцев, которые поддержали врага.

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