В Україні запускають держреєстр санкцій: як він буде працювати

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт № 8392) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій. Норми документа передбачають створення державного реєстру санкцій.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Ініціатива передбачає, що громадяни отримають доступ до актуальної та достовірної інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано персональні санкції. Наповненням реєстру буде займатися Апарат РНБО, його будуть вести українською та англійською мовами.

Державний реєстр санкцій — можливості та функціонування

Українці зможуть, зокрема, отримати таку інформацію з Реєстру:

підстави для застосування, зміни або скасування санкцій;

перелік санкцій, які запровадили або скасували;

перелік підсанкційних осіб і відомості для їхньої ідентифікації.

Останній пункт міститиме назву, місцезнаходження, державу реєстрації, реєстраційний номер/податковий номер, якщо йдеться про компанію. Якщо до санкційного спису потрапила фізособа, то можна буде знайти таку інформацію: імʼя, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, громадянство та інші дані.

Автори документа зазначили, що відсутність єдиної бази даних підсанкційних суб’єктів ускладнює процес реалізації санкцій.

"Проєкт Закону спрямований на удосконалення порядку стягнення активів фізичних та юридичних осіб в дохід держави, забезпечення належного розгляду Вищим антикорупційним судом справ про застосування санкції", — йдеться в пояснювальній записці.

Наразі за ініціативи РНБО Зеленський переважно запроваджує санкції проти росіян та їхніх компаній. Проте інколи обмеження застосовають проти українців та іноземців, які підтримають ворога.

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