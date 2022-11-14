В Херсоне СБУ задержала переодетого в гражданское военного РФ

Служба безопасности Украины задержали российского военнослужащего в Херсоне, который переоделся в гражданскую форму и пытался притвориться "местным". Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

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Основной задачей оккупанта в Херсоне после освобождения города был сбор информации, корректировка огня по ВСУ и проведение диверсий.

СБУ и Нацполиция проводят в городе системные и последовательные стабилизационные мероприятия, в ходе которых и был обнаружен военный ВС РФ. Сначала он пытался притворяться гражданским, но вскоре сознался, что является профессиональным военным из 69-й отдельной бригады прикрытия российских сил.

"Пока этого рашиста ждут долгие разговоры со следователями Службы безопасности, которые документируют все преступления оккупантов", - добавили в СБУ.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. В городе начали проводить стабилизационные мероприятия, равно как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области. Известно, что в Херсоне находятся российские военные, которые просто не успели сбежать из города.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после освобождения правобережной части региона уже стало известно об определенных зверствах, которые совершали захватчики на этой территории.