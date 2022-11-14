У Херсоні СБУ затримала перевдягненого у цивільне військового РФ

Служба безпеки України затримали російського військовослужбовця у Херсоні, який переодягнувся у цивільну форму і намагався вдати з себе "місцевого". Про це 14 листопада повідомила пресслужба СБУ.

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Основним завданням окупанта у Херсоні після звільнення міста був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

СБУ і Нацполіція проводять у місті системні та послідовні стабілізаційні заходи, в ході яких і було виявлено військового ЗС РФ. Спочатку він намагався прикидатися цивільним, але згодом зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття російських сил.

"Наразі цього рашиста чекають довгі розмови зі слідчими Служби безпеки, які документують всі злочини окупантів", - додали в СБУ.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. У місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області. Відомо, що в Херсоні перебувають російські військові, які просто не встигли втекти з міста.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після звільнення правобережної частини регіону вже стало відомо про певні звірства, які чинили загарбники на цій території.