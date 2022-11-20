Великобритания импортирует нефть из России, не зная, что энергоноситель российский – СМИ

С марта 2022 года Великобритания могла импортировать российскую нефть на 778 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на торговую статистику страны.

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Россия использует скважины в ограничениях, введенных правительством Великобритании по нефти. В частности, по информации СМИ, россияне скрывают происхождение энергоносителя, используя схему перегрузки нефти с судна в судно.

При этом танкеры часто выключают транспондеры, поэтому они не отслеживаются в системах, поэтому сложно установить реальное количество таких случаев.

Расследователи The Sunday Times выяснили, что с марта только британский порт Иммингем принял танкеры с российской нефтью на общую сумму около 23 миллионов фунтов стерлингов. При этом груз был зарегистрирован в качестве импорта из Германии, Нидерландов и Бельгии. А в порт Темзпорт прибыло российская нефть на сумму 130 миллионов фунтов стерлингов. Энергоноситель классифицировали как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов.

Таким образом, Россия наработала рабочую схему поставок нефти в обход запрета на импорт российской нефти в Великобританию, которая начинает действовать 5 декабря.

Кроме того, Евросоюзу 31 мая приняли шестой пакет санкций против РФ, которым предусмотрено частичное нефтяное эмбарго для России. При этом на поставки нефти через трубопровод "Дружба" в Венгрию санкции не распространяются.