Велика Британія імпортує нафту із Росії, не знаючи, що енергоносій російський – ЗМІ

З березня 2022 року Великобританія могла імпортувати російської нафти на 778 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє видання The Sunday Times з посиланням на торговельну статистику країни.

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Росія використовує шпаринки в обмеженнях, введених урядом Великобританії щодо нафти. Зокрема, за інформацією ЗМІ, росіяни приховують походження енергоносія, використовуючи схему перевантаження нафти із судна на судно.

При цьому танкери часто вимикають транспондери, через це вони не відстежуються у системах, тому складно встановити реальну кількість таких випадків.

Розслідувачі The Sunday Times з'ясували, що з березня лише британський порт Іммінгем прийняв танкерів з російською нафтою на загальну суму близько 23 мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому вантаж був зареєстрований як імпорт із Німеччини, Нідерландів та Бельгії. А до порту Темзпорт, прибуло російської нафти на суму 130 мільйонів фунтів стерлінгів. Енергоносій класифікували як імпорт із Польщі, Бельгії та Нідерландів.

Таким чином Росія напрацювала робочу схему поставок нафти в обхід заборони на імпорт російської нафти до Великобританії, яка починає діяти 5 грудня.

Крім того, Євросоюзу 31 травня прийняли шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачено часткове нафтове ембарго для Росії. При цьому на постачання нафти через трубопровід "Дружба" до Угорщини санкції не поширюються.