Верховная Рада поддержала ратификацию Римского устава: что это значит на практике

В среду, 21 августа, Верховная Рада Украины на пленарном заседании поддержала ратификацию Римского устава.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За это решение проголосовал 281 народный депутат.

Железняк написал, что перед голосованием нардепам передали письма поддержки от Генштаба и руководителя Главного разведывательного управления Минобороны Кирилла Буданова.

"Очень трудная дискуссия была во время рассмотрения. Было много выступлений и за и против", — добавил он.

Что такое Римский устав?

Заметим, Римский устав – это международный договор, учредивший МКС (Международный уголовный суд). Он определяет порядок работы суда, а также определяет какие преступления подпадают под его юрисдикцию.

Его подписали 137 государств мира, включая Украину, но ратифицировали только 124.

Устав определяет четыре основных международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. А МКС может преследовать людей по таким обвинениям. После ратификации Римского устава МКС получает возможность расследовать преступления, совершенные на территории государств-членов или их граждан.

Ратификация этого документа является одним из требований вступления Украины в ЕС.

Что на практике означает эта ратификация для Украины

Как пояснил нардеп Алексей Гончаренко, ратификация Римского устава позволит Украине еще более эффективно наказывать россиян за их преступления.

Также пострадавшим от российских преступлений украинцам существенно упростит процесс получения доступа в Целевой фонд МКС соответственно и повысит шанс получения компенсации.

Кроме того, Украина получит влияние и права в МКС.

"Поэтому мы будем иметь возможность участвовать в выборах судей МКС и выдвигать своего кандидата", — уточнил Гончаренко.

Ратификация Римского устава обязывает страну арестовывать лиц, ордер по которым выдал МКС. Среди них, напомним, и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин и российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.

17 марта 2023 года МКС выдал ордер на их арест по подозрению в организации незаконной депортации украинцев, в том числе детей. Львова-Белова при этом, как известно, лично "усыновила" украденного из Мариуполя мальчика.

В сентябре 2023 года Европейский парламент призвал МКС выдать и ордер на арест фактического лидера Беларуси Александра Лукашенко — также из-за депортации украинских детей из оккупированных РФ территорий, доставляемых в белорусские лагеря, где они подвергаются русификации и идеологической обработке. Сам Лукашенко заявлял, что от такой практики РФ и Беларусь не откажутся.

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