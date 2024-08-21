Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту: що це означає на практиці

У середу, 21 серпня, Верховна Рада України на пленарному засіданні підтримала ратифікацію Римського статуту.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

За це рішення проголосував 281 народний депутат.

Железняк написав, що перед голосуванням нардепам передали листи підтримки від Генштабу та керівника Головного розвідувального управління Міноборони Кирила Буданова.

"Дуже важка дискусія була під час розгляду. Було багато виступів і за і проти", - додав він.

Що таке Римський статут?

Зауважимо, Римський статут — це міжнародний договір, що заснував МКС (Міжнародний кримінальний суд). Він визначає порядок роботи суду, а також визначає які злочини підпадають під його юрисдикцію

Його підписали 137 держав світу, включно з Україною, але ратифікували лише 124.

Статут визначає чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. А МКС може переслідувати людей за такими обвинуваченнями. Після ратифікації Римського статуту МКС отримує можливість розслідувати злочини, скоєні на території держав-членів або їхніми громадянами.

Ратифікація цього документу є однією з вимог вступу України до ЄС.

Що на практиці означає ця ратифікація для України

Як пояснив нардеп Олексій Гончаренко, ратифікація Римського статуту дасть змогу Україні ще ефективніше карати росіян за їхні злочини.

Також постраждалим від російських злочинів українцям суттєво спростить процес отримання доступу до Цільового фонду МКС, відповідно і підвищить шанс отримання компенсації.

Крім того, Україна отримає вплив та права в МКС.

"Тож ми матимемо змогу брати участь у виборах суддів МКС та висувати свого кандидата", - уточнив Гончаренко.

Ратифікація Римського статуту зобов'язує країну заарештовувати осіб, ордер щодо яких видав МКС. Серед таких, нагадаємо, і лідер країни-агресора РФ Володимир Путін та російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова.

17 березня МКС видав ордер на їхній арешт за підозрою в організації незаконної депортації українців, зокрема дітей. Львова-Бєлова при цьому, як відомо, особисто "всиновила" викраденого з Маріуполя хлопчика.

У вересні Європейський парламент закликав МКС видати і ордер на арешт фактичного лідера Білорусі Олександра Лукашенка - також через депортацію українських дітей з окупованих РФ територій, яких доставляють до білоруських таборів, де вони зазнають русифікації та ідеологічної обробки. Сам Лукашенко заявляв, що від такої практики РФ і Білорусь не відмовляться.

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