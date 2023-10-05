Встреча союзников для обсуждения Украинской "формулы мира" состоится в Турции

Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, работающих над поддержкой мирного саммита, запланированного Украиной на конец этого месяца.

Об этом пишет Вloomberg.

Данная встреча запланирована в Стамбуле, а предыдущие две были проведены в Дании в июне и Саудовской Аравии в августе. Участники будут обсуждать идеи достижения крепкого мира в Украине. Ожидается, что во встрече примет участие ограниченное количество официальных лиц, в том числе представителей США, но Белый дом еще не определил, кто будет участвовать.

Издание пишет, что Россия на саммит не приглашена и осудила предыдущие встречи, назвав их нелегитимными.

Согласно сообщению, Украина и ее союзники пытались убедить страны, в большинстве своем остававшиеся нейтральными относительно вторжения России, такие как Бразилия и Индия, встать на сторону Москвы. Члены НАТО видят встречи как возможность для Украины объяснить свою позицию непосредственно этим странам.

Также союзники Украины очень хотят, чтобы Китай участвовал в следующем раунде обсуждений, но пока неизвестно, пришлет ли Пекин своего представителя.

В повестке дня – мирный план Владимира Зеленского и усилия президента Украины провести глобальный саммит по предложениям позже этого года. План Зеленского из 10 пунктов предусматривает полный вывод российских войск из Украины, а также включает такие темы, как обеспечение продовольственной и ядерной безопасности.

Вloomberg отмечает, что данная встреча происходит в момент беспокойства по поводу политической поддержки в США и продолжения помощи после того, как финансирование было исключено из промежуточного бюджетного плана, принятого на выходных.

Споры среди республиканцев в Палате представителей Палаты представителей относительно того, следует ли включить помощь Украине в этот пакет, помогли привести к историческому устранению спикера Кевина Маккарти, а его преемник может столкнуться с еще большим давлением со стороны ультраконсервативных депутатов от Республиканской партии, чтобы заблокировать дополнительные средства. для Киева.