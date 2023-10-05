Зустріч союзників для обговорення Української "формули миру" відбудеться у Туреччині

Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою мирного саміту, запланованого Україною на кінець цього місяця.

Про це пише Вloomberg.

Дана зустріч запланована у Стамбулі, а попередні дві були проведені в Данії у червні та в Саудівській Аравії в серпні. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення міцного миру в Україні. Очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, у тому числі представників США, але Білий дім ще не визначив, хто саме братиме участь.

Видання пише, що Росія на саміт не запрошена і засудила попередні зустрічі, назвавши їх нелегітимними.

Згідно з повідомленням, Україна та її союзники намагалися переконати країни, які здебільшого залишалися нейтральними щодо вторгнення Росії, такі як Бразилія та Індія, стати на бік Москви. Члени Альянсу бачать зустрічі як можливість для України пояснити свою позицію безпосередньо цим країнам.

Також союзники України дуже хочуть, щоб Китай брав участь у наступному раунді обговорень, але поки невідомо, чи Пекін надішле свого представника.

На порядку денному – мирний план Володимира Зеленського та зусилля президента України провести глобальний саміт щодо пропозицій пізніше цього року. План Зеленського з 10 пунктів передбачає повне виведення російських військ з України, а також охоплює такі теми, як забезпечення продовольчої та ядерної безпеки.

Вloomberg наголошує, що дана зустріч відбувається в момент занепокоєння щодо політичної підтримки в США і продовження допомоги після того, як фінансування було виключено з проміжного бюджетного плану, ухваленого на вихідних.

Суперечки серед республіканців у Палаті представників Палати представників щодо того, чи слід включити допомогу Україні в цей пакет, допомогли призвести до історичного усунення спікера Кевіна Маккарті, а його наступник може зіткнутися з ще більшим тиском з боку ультраконсервативних депутатів від Республіканської партії, щоб заблокувати додаткові кошти для Києва.