Вступление Украины в ЕС. В МИД Чехии рассказали, что нужно для старта переговоров в этом году

Вступление Украины в Европейский Союз может начаться в ближайшее время, если удастся убедить все страны-члены блока. Об этом рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Euractiv.

Это сказано после того, как президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна должна настаивать на том, чтобы переговоры начались до конца этого года.

"Я могу себе это представить, но должен быть консенсус во всем ЕС-27 (среди всех членов блока, – ред.)", – высказался Липавский.

Однако дипломат отметил, что многие страны ЕС настроены скептически и Чехия пытается развеять их страхи.

Также Липавский добавил, что Украина должна будет выполнить все условия и "не сможет пользоваться никакими послаблениями" в этом вопросе.

Напомним, 23 июня 2022 года Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского Союза.

Для следующих шагов и процедур на пути вступления Украина должна выполнить рекомендации Еврокомиссии, которые касаются:

реформы Конституционного суда Украины;

судебной реформы;

борьбы с коррупцией;

борьбы с отмыванием средств;

антиолигархического закона;

аудиовизуального законодательства;

законодательства о нацменьшинствах.

В марте 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что страны Евросоюза могут обсудить перспективу старта переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок на предстоящем зимнем саммите, который состоится в декабре.