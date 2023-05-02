Вступ України до ЄС. У МЗС Чехії розповіли, що потрібно для старту перемовин цьогоріч

Вступ України до Європейського Союзу може розпочатися найближчим часом, якщо вдасться переконати всі країни-члени блоку. Про це розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Euractiv.

Це сказано після того, як президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна має наполягати на тому, щоб перемовини розпочалися до кінця цього року.

"Я можу собі це уявити, але має бути консенсус у всьому ЄС-27 (серед усіх членів блоку, – ред.)", — висловився Ліпавський.

Однак дипломат зазначив, що багато країн ЄС налаштовані скептично, і Чехія намагається розвіяти їхні страхи.

Також Ліпавський додав, що Україна повинна буде виконати всі умови і "не зможе користуватися жодними послабленнями" в цьому питанні.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського Союзу.

Для наступних кроків і процедур на шляху до вступу Україна має виконати рекомендації Єврокомісії, які стосуються:

реформи Конституційного суду України;

судової реформи;

боротьби з корупцією;

боротьби з відмиванням коштів;

антиолігархічного закону;

аудіовізуального законодавства;

законодавства про нацменшини.

У березні 2023 президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що країни Євросоюзу можуть обговорити перспективу старту перемовин про вступ України та Молдови до блоку на майбутньому зимовому саміті, який відбудеться в грудні.