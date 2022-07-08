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ВСУ уничтожили уже около 36 900 оккупантов, - Генштаб

ВСУ уничтожили уже около 36 900 оккупантов, - Генштаб
За 135 дней войны армия страны-агрессора РФ потеряла 36 900 военных

По состоянию на 8 июля на 135 день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава армии страны-агрессора РФ составляют более 36,9 тысячи человек. Данные уточняются.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 36 900 человек ликвидировано
  • танков ‒ 1637 ед.
  • боевых бронированных машин – 3811 ед.
  • артиллерийских систем – 828 ед.
  • РСЗО – 247  ед.
  • средства ПВО – 107 ед.
  • самолетов – 217 ед.
  • вертолетов – 187 ед.
  • БПЛА  – 669 ед.
  • крылатые ракеты – 155
  • корабли/катера — 15  ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2685 ед.
  • специальная техника — 66.

Отмечается, что самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Краматорском направлении.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии  страны-агрессора РФ, оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.

Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

Автор:
Светлана Манько