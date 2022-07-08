ВСУ уничтожили уже около 36 900 оккупантов, - Генштаб

По состоянию на 8 июля на 135 день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава армии страны-агрессора РФ составляют более 36,9 тысячи человек. Данные уточняются.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

личного состава — около 36 900 человек ликвидировано

танков ‒ 1637 ед.

боевых бронированных машин – 3811 ед.

артиллерийских систем – 828 ед.

РСЗО – 247 ед.

средства ПВО – 107 ед.

самолетов – 217 ед.

вертолетов – 187 ед.

БПЛА – 669 ед.

крылатые ракеты – 155

корабли/катера — 15 ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 2685 ед.

специальная техника — 66.

Отмечается, что самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Краматорском направлении.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ, оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.

Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.

Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.