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ВСУ уничтожили уже около 36 900 оккупантов, - Генштаб
По состоянию на 8 июля на 135 день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава армии страны-агрессора РФ составляют более 36,9 тысячи человек. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:
- личного состава — около 36 900 человек ликвидировано
- танков ‒ 1637 ед.
- боевых бронированных машин – 3811 ед.
- артиллерийских систем – 828 ед.
- РСЗО – 247 ед.
- средства ПВО – 107 ед.
- самолетов – 217 ед.
- вертолетов – 187 ед.
- БПЛА – 669 ед.
- крылатые ракеты – 155
- корабли/катера — 15 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 2685 ед.
- специальная техника — 66.
Отмечается, что самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Краматорском направлении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, чтобы скрыть реальное количество потерь среди личного состава армии страны-агрессора РФ, оккупанты регулярно сжигают тела убитых военных.
Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.
Так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.