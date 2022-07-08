ЗСУ знищили вже близько 36 900 окупантів, - Генштаб

Станом на 8 липня на 135 день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу армії країни-агресора РФ становлять понад 36,9 тисяч осіб. Дані уточнюються.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36 900 осіб ліквідовано

танків – 1637 од.

бойових броньованих машин – 3811 од.

артилерійських систем – 828 од.

РСЗВ - 247 од.

засоби ППО – 107 од.

літаків – 217 од.

вертольотів – 187 од.

БПЛА - 669 од.

крилаті ракети – 155

кораблі/катери - 15 од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 од.

спеціальна техніка - 66.

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Краматорському напрямку.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, щоб приховати реальну кількість втрат серед особового складу армії країни-агресора РФ, окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових.

Зазначимо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл убитих російських військових .

Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін ухвалив постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, а також незаконних збройних формувань.