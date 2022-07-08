- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
ЗСУ знищили вже близько 36 900 окупантів, - Генштаб
Станом на 8 липня на 135 день повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу армії країни-агресора РФ становлять понад 36,9 тисяч осіб. Дані уточнюються.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 36 900 осіб ліквідовано
- танків – 1637 од.
- бойових броньованих машин – 3811 од.
- артилерійських систем – 828 од.
- РСЗВ - 247 од.
- засоби ППО – 107 од.
- літаків – 217 од.
- вертольотів – 187 од.
- БПЛА - 669 од.
- крилаті ракети – 155
- кораблі/катери - 15 од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2685 од.
- спеціальна техніка - 66.
Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Краматорському напрямку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, щоб приховати реальну кількість втрат серед особового складу армії країни-агресора РФ, окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових.
Зазначимо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл убитих російських військових .
Оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, Кабмін ухвалив постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, а також незаконних збройних формувань.