Выборы нового лидера британских консерваторов: двое кандидатов выбыли по итогам первого тура

В Великобритании по итогам первого тура выборов нового лидера Консервативной партии из гонки выбыли министр финансов и бывший министр образования Надим Захави, а также депутат парламента Джереми Хант.

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Как передает The Guardian, они заручились поддержкой 25 и 18 парламентариев соответственно. Во второй же тур прошли только шесть из восьми кандидатов, которые смогли набрать более 30 голосов.

В частности, лидирует в гонке бывший уже министр финансов Риши Сунак с 88 голосами. Кроме того, 67 депутатов поддержало кандидатуру министра по торговой политике Пенни Мордонт, 50 - министра иностранных дел Лиз Трасс, 40 - донедавна министра местного самоуправления Кеми Баденох, 37 - депутата Тома Тугендхата, а 32 - генпрокурора Англии и Уэльса Суэллы Браверман.

Второй тур голосования состоится уже в четверг, 14 июля. В дальнейшем в каждом новом раунде будет выбывать по одному кандидату, набирающему наименьшее число голосов, пока кандидатов не останется двое.

Между этими двумя кандидатами и будут выбирать уже все члены Консервативной партии, коих насчитывается около 200 тысяч, в ходе прямого голосования, которое будет проведено по почте. Его результаты ожидаются 5 сентября.

Напомним, что 7 июля об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера правящей Консервативной партии объявил Борис Джонсон. Произошло это после того, как всего за пару дней уволились десятки правительственных чиновников. Фаворитом на место Джонсона называли министра обороны Бена Уоллеса, который, однако, даже не стал баллотироваться, а также Трасс, которая в действительности пока, как отмечено выше, лидером гонки не стала.