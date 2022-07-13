Вибори нового лідера британських консерваторів: двоє кандидатів вибули за підсумками першого туру

У Великій Британії за підсумками першого туру виборів нового лідера Консервативної партії з перегонів вибули міністр фінансів та колишній міністр освіти Надім Захаві, а також депутат парламенту Джеремі Хант.

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Як передає The Guardian, вони заручилися підтримкою 25 та 18 парламентаріїв відповідно. У другий тур пройшли лише шість з восьми кандидатів, які змогли набрати більше 30 голосів.

Зокрема, лідирує в гонці колишній міністр фінансів Ріші Сунак із 88 голосами. Крім того, 67 депутатів підтримало кандидатуру міністра з торгівельної політики Пенні Мордонт, 50 – міністра закордонних справ Ліз Трасс, 40 – донедавна міністра місцевого самоврядування Кемі Баденох, 37 – депутата Тома Тугендхата, а 32 – генпрокурора Англії та Уельсу Суелли Браверман.

Другий тур голосування відбудеться вже у четвер, 14 липня. Надалі в кожному новому раунді вибуватиме по одному кандидату, який набере найменшу кількість голосів, доки кандидатів не залишиться двоє.

Між цими двома кандидатами і вибиратимуть уже всі члени Консервативної партії, яких налічується близько 200 тисяч, під час прямого голосування, яке буде проведено поштою. Його результати очікуються 5 вересня.

Нагадаємо, що 7 липня про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії та лідера правлячої Консервативної партії оголосив Борис Джонсон. Сталося це після того, як всього за кілька днів звільнилися десятки урядовців. Фаворитом на місце Джонсона називали міністра оборони Бена Уоллеса, який, однак, навіть не став балотуватися, а також Трасс, яка насправді поки що, як зазначено вище, лідером перегонів не стала.