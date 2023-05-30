Взрывы в Москве и прорыв в Белгородской области - ослабляющие Россию спецоперации Украины - FT

Таинственный удар беспилотника по Кремлю, "вторжение" в Белгородскую область, атака морских беспилотников на российский разведывательный и атака беспилотников на Москву - признаки подготовительных операций к контрнаступлению ВСУ.

Эти операции являются частью стандартной военной практики. Их цель состоит в том, чтобы обмануть врага, вмешаться в его мышление и, таким образом, сформировать поле боя перед большим наступлением, пишет FT.

"Операции по обману всегда были частью войны, но теперь их эффект усиливается социальными сетями. Это операции украинской серой зоны, которые требуют от России затрат ресурсов — войска или информационные операции. Они похожи на ловкость рук фокусника: они обманывают зрителя и привлекают его внимание куда-то другое", - сказал Джон Спенсер, бывший майор армии США.

Успешное наступление начинается с успешного психологического наступления, а моральный дух не на самом высоком уровне, пишет издание ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

"Идея состоит в том, чтобы создать много дилемм для российской командной структуры. Проблемы - например, прорыв линии фронта - привлекают внимание. Дилеммы, напротив, парализуют действие", - сказал Майк Мартин, бывший офицер британской армии.

Издание отмечает, что подобную тактику Украина успешно применила прошлым летом. Неделями обсуждалась идея южного контрнаступления. Когда российские войска двинулись на юг в ожидании этой атаки, Киев вместо этого начал блицкриг на север, пробивший российские линии вокруг Харькова.

"Украина использует российский подход против России", - сказал Спенсер, имея в виду, что Москва упорно разжигает вероятность того, что она может начать атаку с территории своего союзника Беларуси.

Западные политики предупреждают, что далеко не ясно, насколько эффективным окажется контрнаступление Украины. Тем не менее, Украина будет продолжать свои операции по формированию и подготовке, совмещая их с точными атаками, направленными на разъедания российских военных активов и возможностей.

Ссылаясь на слова Западного чиновника, издание пишет, что украинцы тестируют, исследуют и выясняют, что работает, а что нет. Вся суть этого контрнаступления состоит в том, что ни Россия, ни западные союзники точно не знают, когда контрнаступление действительно началось и началось ли вообще. Это заставляет россиян находиться в постоянном напряжении и теряться в догадках.

Напомним, утром 30 мая россияне массово начали жаловаться на взрывы в результате атаки дронов. Экстренные службы утверждали о повреждении фасада и окон в трех многоэтажках Москвы. Также взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах в Подмосковье.