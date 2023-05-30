Вибухи у Москві і прорив у Белгородській області - спецоперації України, які ослаблюють Росію - FT

Таємничий удар безпілотника по Кремлю, “вторгнення” в Бєлгородську область, атака морських безпілотників на російський розвідувальний і атака безпілотників на Москву – є ознаками підготовчих операцій до контрнаступу ЗСУ.

Ці операції є частиною стандартної військової практики. Їхня мета полягає в тому, щоб обдурити ворога, втрутитися в його мислення і таким чином сформувати поле бою перед великим наступом, пише FT.

"Операції з обману завжди були частиною війни, але тепер їхній ефект посилюється соціальними мережами. Це операції української сірої зони, які вимагають від Росії витрат ресурсів — чи то війська, чи то інформаційні операції. Вони схожі на спритність рук фокусника: вони обманюють глядача і привертають його увагу кудись інше", — сказав Джон Спенсер, колишній майор армії США.

Успішний наступ починається з успішного психологічного наступу, а моральний дух не на найвищому рівні, пише видання посилаючись на високопоставленого українського чиновника.

"Ідея полягає в тому, щоб створити багато дилем для російської командної структури. Проблеми — наприклад, прорив лінії фронту — привертають увагу. Дилеми, навпаки, паралізують дію", — сказав Майк Мартін, колишній офіцер британської армії.

Видання зазначає, що подібну тактику Україна успішно застосувала минулого літа. Тижнями обговорювалась ідея південного контрнаступу. Коли російські війська рушили на південь в очікуванні цієї атаки, Київ замість цього розпочав бліцкриг на північ, який пробив російські лінії навколо Харкова.

"Україна використовує російський підхід проти Росії", — сказав Спенсер, маючи на увазі, що Москва наполегливо розпалює ймовірність того, що вона може розпочати атаку з території свого союзника Білорусі.

Західні політики попереджають, що далеко не ясно, наскільки ефективним виявиться контрнаступ України. Попри це, Україна продовжуватиме свої операції по формуванню і підготовці, поєднуючи їх із точними атаками, спрямованими на роз’їдання російських військових активів і можливостей.

Посилаючись на слова Західного чиновника, видання пише, що українці тестують, досліджують і з’ясовують, що працює, а що ні. Вся суть цього контрнаступу полягає в тому, що ні Росія, ні західні союзники достеменно не знають, коли контрнаступ справді почався і чи почався взагалі. Це змушує росіян перебувати в постійній напрузі і губитися в здогадках.

Нагадаємо, вранці 30 травня росіяни масово почали скаржитися на вибухи внаслідок атаки дронів. Екстрені служби стверджували про пошкодження фасаду й вікон у трьох багатоповерхівках Москви. Також вибухи пролунали в кількох населених пунктах у Підмосков'ї.

