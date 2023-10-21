Зеленский анонсировал встречу по "формуле мира" и саммит Крымской платформы

Новая встреча по "формуле мира" запланирована уже на следующую неделю. Она состоится на Мальте и в ней примут участие важные и влиятельные страны. Также Украина готовится к парламентскому саммиту Крымской платформы.

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

Он не назвал точное количество стран, присутствующих на саммите, поскольку количество участников "фактически ежедневно увеличивается".

По словам Зеленского, ожидается более 50 стран, а сегодня участие Турции подтвердил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также рассказал, что в скором времени в Чехии состоится саммит Крымской платформы с "очень серьезным" количеством участников.

"Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключения для любых частей нашего континента", - сказал он.

Напомним, в начале месяца сообщалось, что встреча по "формуле мира" планировалась Стамбуле, а предыдущие две были проведены в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе. Участники будут обсуждать идеи достижения крепкого мира в Украине.

Добавим, мирный план Владимира Зеленского состоит из 10 пунктов и предусматривает полный вывод российских войск из Украины, а также включает такие темы, как обеспечение продовольственной и ядерной безопасности.