Зеленський анонсував зустріч щодо "формули миру" та саміт Кримської платформи

Нова зустріч щодо "формули миру" запланована вже на наступний тиждень. Вона відбудеться на Мальті і в ній приймуть участь важливі та впливові країни. Також Україна готується до парламентського саміту Кримської платформи.

Про це у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський.

Він не назвав точну кількість країн, які будуть присутні на саміті, оскільки кількість учасників "фактично щодня збільшується".

За словами Зеленського, очікується понад 50 країн, а сьогодні участь Туреччини підтвердив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Він також розповів, що незабаром у Чехії відбудеться саміт Кримської платформи, з "дуже серйозною" кількістю учасників.

"Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту", - сказав він.

Нагадаємо, на початку місяця повідомлялося, що зустріч щодо "формули миру" планувалася Стамбулі, а попередні дві були проведені в Данії у червні та в Саудівській Аравії в серпні. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення міцного миру в Україні.

Додамо, мирний план Володимира Зеленського складається з 10 пунктів та передбачає повне виведення російських військ з України, а також охоплює такі теми, як забезпечення продовольчої та ядерної безпеки.