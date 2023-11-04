Зеленский лично встретил Урсулу фон дер Ляен на вокзале в Киеве

В субботу, 4 ноября, в украинскую столицу прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Ее лично встретил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Урсула фон дер Ляен сообщила у Х (Twitter).

"Приятно вернуться в Киев во время моего шестого визита во время войны", – написала она.

Президент Еврокомиссии отметила, что цель ее приезда в Украину - обсудить путь вступления Украины в ЕС, финансовую поддержку Евросоюза для восстановления Украины как "современной, преуспевающей демократии".

"И как мы будем дальше заставлять Россию платить за ее захватническую войну", - добавила фон дер Ляен.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, впоследствии ожидается выступление президентки Еврокомиссии в Верховной Раде.

Заметим, что Урсула фон дер Ляен посещает Киев перед публикацией отчета о прогрессе Украины на пути в ЕС, который должны представить 8 ноября.

Как считают в украинском правительстве, этот прогресс "будет однозначно положительным", и надеются, что Украине предоставят более широкие рекомендации по дальнейшим реформам.

Как сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко телеканалу Freedom, Урсула фон дер Ляен во время этого визита объявит о том, что Европейская комиссия дает положительный вердикт, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Называется это "открытие переговоров о вступлении", – пояснил политик.

Напомним, 22 сентября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о ее возможном членстве в Европейском Союзе, а также предложить инициативу Киева, направленную на обеспечение поддержки в сферах обороны и финансов от ее союзников.

Заметим, глава комиссии Урсула фон дер Ляен считает, что Украина уже достигла значительных успехов после получения статуса кандидата в июне прошлого года, а в июле она высоко оценила "удивительный" прогресс Украины во внедрении реформ для борьбы с коррупцией, соблюдения прав меньшинств и обеспечения независимой судебной системы.