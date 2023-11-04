Зеленський особисто зустрів Урсулу фон дер Ляєн на вокзалі у Києві

У суботу, 4 листопада, до української столиці прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Її особисто зустрів президент України Володимир Зеленський.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у Х (Twitter).

"Приємно повернутися до Києва під час мого шостого візиту під час війни", - написала вона.

Президентка Єврокомісії зазначила, що мета її приїзду в Україну - обговорити шлях вступу України до ЄС, фінансову підтримку Євросоюзу для відновлення України як "сучасної, процвітаючої демократії".

"І як ми далі змушуватимемо Росію платити за її загарбницьку війну", - додала фон дер Ляєн.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, згодом очікується виступ президентки Єврокомісії у Верховній Раді.

Зауважимо, Урсула фон дер Ляєн відвідує Київ перед публікацією звіту щодо прогресу України на шляху до ЄС, який мають представити 8 листопада.

Як вважають в українському уряді, цей прогрес "буде однозначно позитивним", і сподіваються, що Україні нададуть ширші рекомендації щодо подальших реформ.

Як повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко телеканалу Freedom, Урсула фон дер Ляєн під час цього візиту оголосить про те, що Європейська комісія дає позитивний вердикт щодо того, щоб розпочинати переговори про вступ України до ЄС.

"Називається це "відкриття переговорів про вступ", - пояснив політик.

Нагадаємо, 22 вересня Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про її можливе членство в Європейському Союзі, а також запропонувати Києву ініціативу, спрямовану на забезпечення підтримки в сферах оборони і фінансів від її союзників.

Зауважимо, голова комісії, Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна вже досягла значних успіхів після отримання статусу кандидата в червні минулого року, а у липні вона високо оцінила "дивовижний" прогрес України у впровадженні реформ для боротьби з корупцією, збереження прав меншин і забезпечення незалежної судової системи.