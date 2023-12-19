Зеленский объяснил, почему отметает сравнение вторжения РФ в Украину с операцией Израиля в секторе Газа

Президент Владимир Зеленский не считает военную операцию Израиля против исламистского движения ХАМАС в секторе Газа и гибель тысяч его жителей событиями, аналогичными полномасштабному вторжению России в Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя турецкого информагентства Anadolu о том, видит ли он какое-либо подобие произошедшего с гражданским населением сектора Газа и гражданским населением в Украине, может ли назвать гибель гражданских в Палестине "резней" и осуждает ли "убийство 20 тысяч человек в Палестине".

"Во-первых, мы признаем политику двух государств. Мы признаем эту трагедию. Мы признаем, что гуманитарные последствия страшные на территории обоих государств. Мы признаем независимый народ Израиля, мы признаем независимый народ Палестины. Но я не могу это приравнять к нашей войне", – отметил Зеленский.

Украинский президент дал понять, что считает первопричиной событий в секторе Газа террористическое нападение вооруженных радикалов с палестинским гражданством на израильтян вследствие прорыва физического барьера между сторонами, произошедшего 7 октября.

"Оккупация и вторжение России в Украину не начиналось с террористической атаки людей с украинским гражданством на территорию России. Никто этого не делал. К нам зашел враг и убил наших людей. Поэтому это разные вещи. И, безусловно, мои соболезнования, еще раз", – сказал он, не дав более подробных пояснений.

Почему Израиль снова воюет с палестинцами

Напомним, что 7 октября боевики ХАМАС, под контролем которого с 2007 года находился сектор Газа, прорвали барьер с Израилем и вторглись в ряд соседних населенных пунктов и на военные объекты, казнив в них и расстреляв по дороге около 1200 человек, главным образом мирных жителей.

Вторжение сопровождалось ракетными атаками по израильским городам. Оно стало самым массовым убийством евреев со времен Холокоста и крупнейшим в истории актом палестинского терроризма.

Впрочем, в течение двух дней израильская армия вернула под свой контроль, очистив от боевиков, всю захваченную территорию и прибегла к массированным авиаударам по территории сектора Газа с целью разрушить разветвленную инфраструктуру движения ХАМАС.

27 октября Израиль начал наземную военную операцию в северной части сектора, которая длится до сих пор. На данный момент израильская армия окружила со всех сторон и взяла под частичный контроль значительно разрушенный бомбардировками город Газа и соседние населенные пункты, образующие единую агломерацию. С 8 декабря Израиль приступил к наземной операции на юге сектора вокруг города Хан-Юнис.

Позиция Украины и украинцев

Украина после нападения на Израиль однозначно выступила в его поддержку, впрочем, на фоне критики жесткости операции Израиля против ХАМАС и массовых протестов в западных странах в поддержку Палестины, фактически перешла к более сдержанной позиции.

В отличие от почти всех стран Запада Украина официально поддерживает создание независимого Государства Палестина и имеет дипломатические отношения с Палестинской национальной администрацией, действующей от ее имени и контролирующей часть заявленной территории (лишь на Западном берегу реки Иордан, но не сектор Газа, где фактическую власть имел ХАМАС).

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии 29 ноября – 9 декабря, 69% украинцев в текущем конфликте поддерживают Израиль, в то время как Палестину (конкретного определения этого понятия при опросе не давалось) – всего лишь около 1%. Еще 18% опрошенных заявили, что симпатизируют "обеим сторонам в равной степени", а 12% затруднились с ответом.

Стоит заметить, что именно ПНА, а не ХАМАС, с которым сейчас воюет Израиль и который был противником ПНА во время фактической гражданской войны между арабским населением палестинских территорий в 2006-2007 годах, рассматривается в качестве законной палестинской власти. Впрочем, Украина пока не высказывала официальную позицию относительно статуса фактических властей в секторе Газа до текущей войны и возможного дальнейшего будущего этой территории.