Зеленський пояснив, чому відкидає порівняння вторгнення РФ в Україну з операцією Ізраїля в секторі Газа

Президент Володимир Зеленський не вважає військову операцію Ізраїлю проти ісламістського руху ХАМАС у секторі Газа й загибель тисяч його мешканців подіями, аналогічними повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

Про це він сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання представника турецького інформагентства Anadolu про те, чи бачить він якусь подібність того, що сталося з цивільним населенням сектору Газа, та цивільним населенням в Україні і чи може назвати загибель цивільних у Палестині "різаниною" та чи засуджує "вбивство 20 тисяч людей в Палестині".

"По-перше, ми визнаємо політику двох держав. Ми визнаємо цю трагедію. Ми визнаємо, що гуманітарні наслідки страшні на території обох держав. Ми визнаємо незалежний народ Ізраїлю, ми визнаємо незалежний народ Палестини. Але я не можу це прирівняти до нашої війни", - зазначив Зеленський.

Український президент дав зрозуміти, що вважає першопричиною подій у секторі Газа терористичний напад озброєних радикалів з палестинським громадянством на ізраїльтян внаслідок прориву фізичного бар'єру між сторонами, що стався 7 жовтня.

"Окупація і вторгнення Росії в Україну не починалася з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію Росії. Ніхто цього не робив. До нас зайшов ворог і вбив наших людей. Тому це різні речі. І, безумовно, мої співчуття, ще раз", - сказав він, не давши більш розлогих пояснень.

Чому Ізраїль знову воює з палестинцями

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики ХАМАС, під контролем якого з 2007 року знаходився сектор Газа, прорвали бар'єр з Ізраїлем та вдерлися до низки сусідніх населених пунктів та на військові об'єкти, стративши у них та розстрілявши по дорозі близько 1200 людей, головним чином мирних жителів.

Вторгнення супроводжувалося ракетними атаками по ізраїльських містах. Воно стало наймасовішим вбивством євреїв з часів Холокосту та найбільшим в історії актом палестинського тероризму.

Втім, протягом двох днів ізраїльська армія повернула під свій контроль, очистивши від бойовиків, всю захоплену територію і вдалась до масованих авіаударів по території сектору Газа з метою зруйнувати розгалужену інфраструктуру руху ХАМАС.

27 жовтня Ізраїль почав наземну військову операцію в північній частині сектору, яка триває досі. Наразі ізраїльська армія оточила з усіх боків та взяла під частковий контроль значно зруйноване бомбардуваннями місто Газа та сусідні населені пункти, що утворюють єдину агломерацію. З 8 грудня Ізраїль почав наземну операцію на півдні сектору навколо міста Хан-Юніс.

Позиція України та українців

Україна після нападу на Ізраїль однозначно виступила на його підтримку, втім згодом на фоні критики жорсткості операції Ізраїля проти ХАМАС та масових протестів у західних країнах на підтримку Палестини, фактичо перейшла до більш стриманої позиції.

На відміну від майже усіх країн Заходу, Україна офіційно підтримує створення незалежної Держави Палестина та має дипломатичні відносини з Палестинською національною адміністрацією, що діє від її імені і контролює частину заявленої території (лише на Західному березі річки Йордан, але не сектор Газа, де фактичну владу мав ХАМАС).

Згідно опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 29 листопада - 9 грудня, 69% українців в поточному конфлікті підтримують Ізраїль, в той час як Палестину (конкретного визначення цього поняття при опитуванні не надавалося) - всього лише біля 1%. Ще 18% опитаних заявили, що симпатизують "обом сторонам рівною мірою", а 12% не змогли визначитися з відповіддю.

Варто зауважити, що саме ПНА, а не ХАМАС, з яким наразі як воює Ізраїль і який був противником ПНА під час фактичної громадянської війни між арабським населенням палестинських територій в 2006-2007 роках, розглядається в якості законної палестинської влади. Втім, Україна наразі не виказувала офіційної позиції щодо статусу фактичної влади в секторі Газа до поточної війни та щодо можливого подальшого майбутнього цієї території.