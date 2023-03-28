Зеленский посетил Ахтырку и вручил награду города-героя (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский 28 марта посетил с рабочим визитом Сумскую область и принял участие в мероприятиях по случаю годовщины героической обороны города Ахтырки от российских захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"На Сумщине, в нашей Ахтырке, мы чествуем настоящую казацкую храбрость и несгибаемость наших людей, наших героев, всех украинцев и украинок. Тех, кто сражался здесь за свой город, за свою землю и тем самым - за все наше государство. Тех, кто уничтожал российские колонны здесь и тем самым ломал весь враждебный замысел против Украины и украинского народа", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Ахтырка пережила тяжелые потери и жестокие вражеские удары, когда российские захватчики били из авиации по жилым кварталам, обстреливали из реактивной артиллерии детский сад и другую гражданскую инфраструктуру, когда уносили жизнь людей.

"Для меня большая честь – вручить сегодня Ахтырке почетное отличие города-героя, города-защитника, города-победителя", – сказал президент.

Также Зеленский принял участие в церемонии вручения государственных наград участникам обороны города Ахтырки.

Ордена "За мужество" ІІІ степени и медали "За военную службу Украины" от главы государства получили военнослужащие ВСУ.

Ордена и медали также были вручены работникам Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, президент вручил награды четырем гражданским.

Напомним, в понедельник, 27 марта, президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области.

Отметим, 22 марта глава государства посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении во время рабочей поездки в Донецкую область. В тот же день Зеленский посетил Харьков, где, в частности, передал городскому голове Игорю Терехову отличие "Город-герой Украины" и наградил украинских военных.

23 марта Зеленский отправился в Херсонскую область, где ознакомился с восстановлением разрушенной инфраструктуры региона.