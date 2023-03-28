Зеленський відвідав Охтирку та вручив відзнаку міста-героя (ФОТО)

Президент Володимир Зеленський 28 березня відвідав з робочим візитом Сумську область та узяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони міста Охтирки від російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей, наших героїв, усіх українців та українок. Тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю й тим самим – за всю нашу державу. Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України й українського народу", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Охтирка пережила важкі втрати й жорстокі ворожі удари, коли російські загарбники били з авіації по житлових кварталах, обстрілювали з реактивної артилерії дитячий садок та іншу цивільну інфраструктуру, коли забирали життя людей.

"Для мене велика честь – вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця", – сказав президент.

Також Зеленський узяв участь у церемонії вручення державних нагород учасникам оборони міста Охтирки.

Ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні" від глави держави отримали військовослужбовці ЗСУ.

Ордени й медалі також були вручені працівникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, президент вручив нагороди чотирьом цивільним особам.

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області.

Зазначимо, 22 березня голова держави відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку під час робочої поїздки в Донецьку область. Того ж дня Зеленський відвідав Харків, де, зокрема, передав міському голові Ігорю Терехову відзнаку "Місто-герой України" та нагородив українських військових.

23 березня Зеленський відправився до Херсонської області, де ознайомився з відновленням зруйнованої інфраструктури регіону.