Зеленский предлагает ввести санкции против Ирана на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления, предусматривающий введение санкций против Ирана сроком на 50 лет.

Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что решение о санкциях против Ирана 27 мая принял Совет национальной безопасности и обороны. Теперь его должен утвердить парламент.

Санкции предусматривают полный запрет на проведение торговых операций с Ираном.

Кроме того, планируется запретить любые инвестиции в Иран и передачу резидентами технологий, прав на объекты и прав интеллектуальной собственности.

Также предлагается остановить транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины, предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана.

Ответственными за реализацию постановления в случае его принятия будут Кабмин, Служба внешней разведки, Служба безопасности Украины и Национальный банк.

Напомним, Кабинет министров 25 апреля принял решение о внесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложений по применению секторальных санкций относительно Ирана.

Как заявляют чиновники, они и дальше будут работать над тем, чтобы к санкциям против исламской республики присоединилось как можно больше стран мира.

Ведь предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает его соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины.

Отметим, что недавно США ввели новые санкции против России и Ирана.