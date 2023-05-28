Зеленський пропонує запровадити санкції проти Ірану на 50 років

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови, який передбачає запровадження санкцій проти Ірану терміном на 50 років.

Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що рішення щодо санкцій проти Ірану 27 травня ухвалила Рада національної безпеки та оборони. Тепер його має затвердити парламент.

Санкції передбачають повну заборону на проведення торговельних операцій з Іраном.

Окрім того, планується заборонити будь-які інвестицій в Іран та передачу резидентами технологій, прав на об'єкти та прав інтелектуальної власності.

Також пропонується зупинити транзит ресурсів, польоти та перевезення на території України, запобігти виведенню капіталів резидентами Ірану.

Відповідальними за реалізацію постанови в разі її ухвалення будуть Кабмін, Служба зовнішньої розвідки, Служба безпеки України та Національний банк.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 25 квітня ухвалив рішення про внесення на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозицій щодо застосування секторальних санкцій до Ірану

Як заявляють урядовці, вони і надалі працюватимуть над тим, щоб до санкцій проти ісламської республіки долучилося якомога більше країн світу.

Адже надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить його співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів РФ проти України.

Зауважимо, нещодавно США ввели нові санкції проти Росії та Ірану.