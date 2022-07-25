Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Зеленский подписал указ об увольнении Демченко 25 июля.

"Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Руслан Демченко был назначен на этот пост 16 июня 2020 года. Во времена Януковича он являлся заместителем министра иностранных дел. Именно его называют одним из авторов "Харьковских соглашений".

Этим увольнением Зеленский продолжил череду громких увольнений в украинском политикуме.

Так, Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.

17 июля президент подписал указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей.

Глава государства назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка.