Как изменились цены на аренду квартир в Киеве

Цены на аренду квартир в Киеве стабилизировались после традиционно низкого сезона в ноябре, немного подросли и остаются на одном стабильном уровне уже несколько недель. Стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась на 6%.

Об этом сообщает пресс-служба приложения поиска аренды квартир Bird.

Отмечается, что неработающее метро в Голосеевском районе столицы не отразилось на стоимости аренды квартир в той части города.

По словам риелторов, рынок аренды в Киеве действительно работает стабильно в последний год, без влияния обстрелов, снегопадов, заморозков, если проверять статистику средней стоимости квартиры на рынке и объективно подбирать цену перед сдачей собственной квартиры – спрос позволяет сдать ее в течение недели.

Медиана стоимости аренды в Киеве следующая:

1-комнатные – 13 000 грн, что на 1,5% больше, чем в декабре

2-комнатные – 18 000 грн, что на 10,5% больше, чем в декабре

3-комнатные – 30 000 грн, что на 4,5% больше, чем в декабре

Средняя цена аренды в Киеве 1-комнатной квартиры:

Печерский – 26 800 грн

Шевченковский – 17 000 грн

Голосеевский – 15 000 грн

Подольский – 14 000 грн

Дарницкий – 12 000 грн

Оболонский – 12 000 грн

Соломенский – 12 000 грн

Днепровский – 10 300 грн

Святошинский – 10 000 грн

Деснянский – 7 400 грн

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры:

Печерский – 38 300 грн

Шевченковский – 21 100 грн

Голосеевский – 20 000 грн

Дарницкий – 15 000 грн

Подольский – 15 000 грн

Соломенский – 15 000 грн

Оболонский – 14 800 грн

Святошинский – 12 000 грн

Днепровский – 11 000 грн

Деснянский – 9 000 грн

Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры:

Печерский – 57 500 грн

Шевченковский – 38 300 грн

Подольский – 27 000 грн

Голосеевский – 26 800 грн

Соломенский – 22 000 грн

Днепровский – 19 900 грн

Дарницкий – 19 300 грн

Оболонский – 18 000 грн

Святошинский – 14 000 грн

Деснянский – 12 000 грн.

Ранее эксперты прогнозировали, что закрытие столичного метрополитена на участке "Теремки" – "Демеевская" на ремонт приведет к кратковременному падению спроса на аренду квартир в Голосеевском районе Киева.