Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Недвижимость
Дата публикации

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве

Ліко-Град у Голосіївському районі столиці. Фото: gdevkievezhithorosho.com
Лико-град в Голосеевском районе столицы. Фото: gdevkievezhithorosho.com

Цены на аренду квартир в Киеве стабилизировались после традиционно низкого сезона в ноябре, немного подросли и остаются на одном стабильном уровне уже несколько недель. Стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась на 6%.

Об этом сообщает пресс-служба приложения поиска аренды квартир Bird.

Отмечается, что неработающее метро в Голосеевском районе столицы не отразилось на стоимости аренды квартир в той части города.

По словам риелторов, рынок аренды в Киеве действительно работает стабильно в последний год, без влияния обстрелов, снегопадов, заморозков, если проверять статистику средней стоимости квартиры на рынке и объективно подбирать цену перед сдачей собственной квартиры – спрос позволяет сдать ее в течение недели.

Медиана стоимости аренды в Киеве следующая:

1-комнатные – 13 000 грн, что на 1,5% больше, чем в декабре

2-комнатные – 18 000 грн, что на 10,5% больше, чем в декабре

3-комнатные – 30 000 грн, что на 4,5% больше, чем в декабре

Фото 2 — Как изменились цены на аренду квартир в Киеве

Средняя цена аренды в Киеве 1-комнатной квартиры:

  • Печерский – 26 800 грн
  • Шевченковский – 17 000 грн
  • Голосеевский – 15 000 грн
  • Подольский – 14 000 грн
  • Дарницкий – 12 000 грн
  • Оболонский – 12 000 грн
  • Соломенский – 12 000 грн
  • Днепровский – 10 300 грн
  • Святошинский – 10 000 грн
  • Деснянский – 7 400 грн

Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры:

  • Печерский – 38 300 грн
  • Шевченковский – 21 100 грн
  • Голосеевский – 20 000 грн
  • Дарницкий – 15 000 грн
  • Подольский – 15 000 грн
  • Соломенский – 15 000 грн
  • Оболонский – 14 800 грн
  • Святошинский – 12 000 грн
  • Днепровский – 11 000 грн
  • Деснянский – 9 000 грн

Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры:

  • Печерский – 57 500 грн
  • Шевченковский – 38 300 грн
  • Подольский – 27 000 грн
  • Голосеевский – 26 800 грн
  • Соломенский – 22 000 грн
  • Днепровский – 19 900 грн
  • Дарницкий – 19 300 грн
  • Оболонский – 18 000 грн
  • Святошинский – 14 000 грн
  • Деснянский – 12 000 грн.

Ранее эксперты прогнозировали, что закрытие столичного метрополитена на участке "Теремки" – "Демеевская" на ремонт приведет к кратковременному падению спроса на аренду квартир в Голосеевском районе Киева.

Напомним, после того, как в Киеве выросли цены на аренду жилья, в течение последних трех месяцев наблюдается обратная тенденция. И ожидается, что этой зимой массового спроса на квартиры не будет

Автор:
Светлана Манько