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Как изменились цены на аренду квартир в Киеве
Цены на аренду квартир в Киеве стабилизировались после традиционно низкого сезона в ноябре, немного подросли и остаются на одном стабильном уровне уже несколько недель. Стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась на 6%.
Об этом сообщает пресс-служба приложения поиска аренды квартир Bird.
Отмечается, что неработающее метро в Голосеевском районе столицы не отразилось на стоимости аренды квартир в той части города.
По словам риелторов, рынок аренды в Киеве действительно работает стабильно в последний год, без влияния обстрелов, снегопадов, заморозков, если проверять статистику средней стоимости квартиры на рынке и объективно подбирать цену перед сдачей собственной квартиры – спрос позволяет сдать ее в течение недели.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Медиана стоимости аренды в Киеве следующая:
1-комнатные – 13 000 грн, что на 1,5% больше, чем в декабре
2-комнатные – 18 000 грн, что на 10,5% больше, чем в декабре
3-комнатные – 30 000 грн, что на 4,5% больше, чем в декабре
Средняя цена аренды в Киеве 1-комнатной квартиры:
- Печерский – 26 800 грн
- Шевченковский – 17 000 грн
- Голосеевский – 15 000 грн
- Подольский – 14 000 грн
- Дарницкий – 12 000 грн
- Оболонский – 12 000 грн
- Соломенский – 12 000 грн
- Днепровский – 10 300 грн
- Святошинский – 10 000 грн
- Деснянский – 7 400 грн
Средняя цена аренды 2-комнатной квартиры:
- Печерский – 38 300 грн
- Шевченковский – 21 100 грн
- Голосеевский – 20 000 грн
- Дарницкий – 15 000 грн
- Подольский – 15 000 грн
- Соломенский – 15 000 грн
- Оболонский – 14 800 грн
- Святошинский – 12 000 грн
- Днепровский – 11 000 грн
- Деснянский – 9 000 грн
Средняя цена аренды 3-комнатной квартиры:
- Печерский – 57 500 грн
- Шевченковский – 38 300 грн
- Подольский – 27 000 грн
- Голосеевский – 26 800 грн
- Соломенский – 22 000 грн
- Днепровский – 19 900 грн
- Дарницкий – 19 300 грн
- Оболонский – 18 000 грн
- Святошинский – 14 000 грн
- Деснянский – 12 000 грн.
Ранее эксперты прогнозировали, что закрытие столичного метрополитена на участке "Теремки" – "Демеевская" на ремонт приведет к кратковременному падению спроса на аренду квартир в Голосеевском районе Киева.
Напомним, после того, как в Киеве выросли цены на аренду жилья, в течение последних трех месяцев наблюдается обратная тенденция. И ожидается, что этой зимой массового спроса на квартиры не будет