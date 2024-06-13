Минэкономики, DFC и Citibank подписали меморандум о развитии рынка ипотечного жилья в Украине

Министр экономики Украины Юлия Свириденко, главный исполнительный директор DFC Скотт Нейтан и управляющий директор Citibank Джулия Монако подписали Меморандум о развитии рынка ипотечного жилья в Украине.

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Об этом идет речь в сообщении Министерства экономики Украины.

Отмечается, что встреча, на которой был подписан меморандум, состоялась в рамках Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference – URC2024) в Берлине.

"Участники встречи договорились о консультациях по оценке потенциальных возможностей софинансирования, кредитной поддержки и совместной работе над поиском возможностей финансирования украинского рынка ипотеки", - говорится в сообщении ведомства.

По словам министерства экономики Украины, заключенная договоренность создаст условия для привлечения гарантий и долгосрочного финансового ресурса для финансирования жилищного сектора через ипотечные программы, в частности "єОселя".

Глава Минэкономики сообщила, что военная агрессия России против Украины привела к разрушению жилищного фонда и вынужденному перемещению, по разным оценкам, около 6,5 миллионов украинцев.

"Мы ценим стремление американских партнеров присоединиться к сотрудничеству. Благодарны партнерам за готовность оказать консультационную помощь и совместно работать над поиском возможностей поддержки и финансирования рынка ипотеки в Украине. Мы надеемся, что это в перспективе позволит большему числу украинцев приобрести собственное жилье", — подчеркнула Свириденко.

Стороны также обсудили совместную работу по поддержке украинского ипотечного рынка в условиях военной агрессии России против Украины, приведшей к разрушению жилищного фонда.

Напомним, на Конференции в Берлине также было подписано соглашение о предоставлении Украине займа объемом 100 млн евро в рамках проекта "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье".

Добавим, что 22 февраля Верховная Рада одобрила закон, открывающий новые возможности для граждан приобрести собственное жилье в кредит через программу "еОселя", позволяя использовать сертификаты государственной программы "еВосстановление" как первый взнос.

Также ранее сообщалось, что ПриватБанк ввел возможность для украинцев, чье имущество пострадало или было уничтожено из-за военных действий, регистрировать несколько карточек "еВосстановление" через сервис Приват24.

Справка:

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) полностью принадлежит правительству Соединенных Штатов Америки, и была создана для содействия развитию рыночного частного сектора путем предоставления кредитов, капитала и другой финансовой поддержки.

Citibank основан в 1812 году как City Bank of New York, с 1998 года работает дочерняя компания в Украине с офисами в Киеве и Львове, которая предлагает услуги по корпоративным расчетам и управлению ликвидностью, казначейские услуги, корпоративные финансы, кредитование и ценные бумаги.