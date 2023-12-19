"Мой личный выбор": Зеленский прокомментировал, почему уже год не подписывает закон о градостроительной реформе

Президент Владимир Зеленский заявляет, что закон о реформировании сферы градостроительной деятельности не подписывается им по его личному выбору, а не под давлением со стороны международных партнеров. Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Что касается этого закона о застройщиках: ко мне ни разу лично никто не обращался, чтобы я его не подписывал. Поэтому это мой личный выбор, и [на это] есть причины. Потому никто из Евросоюза, из Соединенных Штатов, из "Большой семерки" ни разу не поднимал этот вопрос", - подчеркнул глава государства.

Напомним, что соответствующий законопроект №5655 был внесен в Верховную Раду еще до полномасштабной войны, в июне 2021 года, за авторством сразу 144 нардепов, включая председателя парламента Руслана Стефанчука. Главным его инициатором была Елена Шуляк, которая в ноябре того же года возглавила правящую партию "Слуга народа".

Шуляк, напомним, считается главной лоббисткой строительной отрасли в Раде, является основательницей межфракционного депутатского объединения "За Большое строительство", в 2014-2015 годах возглавляла наблюдательный совет Украинского строительного сообщества.

В первом чтении проект закона, предусматривающего цифровизацию основных процедур, связанных со строительством новых объектов, был принят уже 1 июля 2021 года, однако дальнейшее рассмотрение документа затянулось на полтора года.

13 декабря 2022 года он был принят в целом, а непосредственно 19 декабря исполняется ровно год, как документ находится на подписи у президента Зеленского. Отметим, что новый закон вызвал сопротивление и критику со стороны бизнеса, некоторых государственных органов (Министерства культуры, Главного юридического управления самого Совета) и Ассоциации городов Украины, в частности, мэров крупнейших городов - Киева, Днепра и Львова.

Напомним также, что ранее один из законов, больше года Зеленским не подписывавшийся, подписан все же был: речь шла об инициативе по запрету ввоза российских книг. При этом сам глава государства всего за два дня до того указывал на предостережения, что этот документ может противоречить Конституции и европейским стандартам в сфере прав человека, в частности, защиты нацменьшинств.