"Укрфінжитло" планує вдвічі збільшити кількість виданих іпотечних кредитів: що буде з "єОселею" та чи зміняться умови програми

У 2027 році “Укрфінжитло” планує забезпечити видачу близько 20 тисяч нових іпотечних кредитів. Половину з них мають надати в межах державної програми “єОселя”, ще 10 тисяч – за новим механізмом, який компанія розробляє у співфінансуванні зі Світовим банком. Водночас передбачені у проєкті державного бюджету 45 млрд грн не стануть додатковим фінансовим ресурсом для розширення іпотечного кредитування.

Про плани на наступний рік, фінансування "єОселі", можливі зміни умов кредитування та вплив державної іпотеки на ринок нерухомості повідомили в Укрфінжитлі на запит Dilo.

20 тисяч іпотек: на що розраховує Укрфінжитло

У 2027 році компанія планує вдвічі збільшити кількість виданих іпотечних кредитів. Із загальної кількості 10 тисяч кредитів передбачено за чинною програмою "єОселя", ще 10 тисяч – у межах нового механізму, який наразі опрацьовують за участю Світового банку.

Таким чином, розраховують забезпечити можливість придбати власне житло близько 20 тисячам українських родин.

“У 2027 році ми плануємо забезпечити видачу близько 20 тисяч нових іпотечних кредитів. Із них 10 тисяч – за чинною програмою "єОселя", ще 10 тисяч – у межах нового механізму, який опрацьовуємо у співфінансуванні зі Світовим банком”, – зазначили в "Укрфінжитлі" у відповідь на запит Dilo.

Водночас компанія наголошує, що збільшення кількості кредитів залежатиме не лише від наявних фінансових інструментів, а й від залучення додаткових ресурсів, зокрема міжнародного фінансування.

Чи вистачить 45 млрд грн для фінансування "єОселі"

Окрему увагу в "Укрфінжитлі" звернули на передбачені у проєкті державного бюджету на 2027 рік 45 млрд грн. Ця сума не є додатковим фінансуванням компанії та не може розглядатися як ресурс, що безпосередньо спрямують на видачу нових іпотечних кредитів.

Капітал "Укрфінжитла" держава сформувала за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Компанія використовує їх для залучення кредитних ресурсів від банків, а також отримує кошти від погашення облігацій і виплати купонного доходу.

Водночас 45 млрд грн у бюджетному проєкті пов'язані з виконанням державою зобов'язань за раніше випущеними ОВДП. Йдеться про погашення облігацій, строк обігу яких завершується у 2027 році, та виплату купонного доходу.

“Додаткових коштів на реалізацію "єОселі" не закладено”, – наголосили в компанії.

Також там уточнили, що фінансовий план "Укрфінжитла" на 2027 рік ще перебуває на етапі затвердження. Тому остаточного розподілу коштів на компенсацію процентних ставок та інші складові програми наразі немає.

Чи зміняться умови кредитування за "єОселею"

Збільшення обсягів іпотечного кредитування саме по собі не означає автоматичного перегляду умов "єОселі". Зокрема, йдеться про процентні ставки, розмір першого внеску, граничну вартість житла, нормативну площу та вимоги до позичальників.

Водночас в Укрфінжитлі не виключають подальшого вдосконалення програми. Компанія аналізує звернення громадян, пропозиції банків-партнерів, девелоперів та інших учасників ринку.

Можливі зміни можуть стосуватися як умов кредитування, так і вимог до нерухомості та розширення можливостей для окремих категорій позичальників. Однак безпосереднього зв'язку між такими змінами та 45 млрд грн, передбаченими на погашення й обслуговування ОВДП, немає.

У компанії також заперечують наявність черги на отримання кредитів за "єОселею". Заявки опрацьовують банки-партнери, а кредитування відбувається у штатному режимі.

Для порівняння, у 2026 році "Укрфінжитло" запланувало видати 10 тисяч кредитів. На момент надання коментаря позичальники вже отримали близько 6,5 тисячі іпотек. За інформацією компанії, фінансового ресурсу для продовження кредитування у 2026 році достатньо.

Нове житло може отримати більшу частку іпотечного кредитування

Ще один напрям, на якому планує зосередитися "Укрфінжитло", – збільшення частки кредитів на придбання нового житла. Конкретного співвідношення між первинним і вторинним ринками на 2027 рік поки не визначили.

Водночас у компанії пояснюють, що підтримка первинного ринку має не лише житлову, а й економічну мету. Купівля квартири в новобудові стимулює роботу будівельних компаній, виробників будматеріалів, логістичних підприємств, банків, страхових компаній та інших суміжних галузей.

За оцінками Мінекономіки, кожна гривня державної підтримки в межах "єОселі" генерує близько 2,8 грн податків і зборів, які повертаються до бюджету.

Тому розширення іпотечного кредитування розглядають не лише як спосіб допомогти українцям придбати власне житло, а й як інструмент підтримки будівельної галузі, створення робочих місць та збільшення податкових надходжень.

Чи може "єОселя" спричинити подорожчання квартир

Збільшення кількості доступних іпотечних кредитів потенційно може впливати на попит на нерухомість. Водночас в "Укрфінжитлі" вважають, що наразі масштаби державної іпотеки недостатні для суттєвого впливу на ціноутворення на всьому ринку.

За оцінкою компанії, частка іпотеки в загальній кількості угод купівлі-продажу житла становить близько 3%. Для порівняння, за міжнародним досвідом, відчутний вплив іпотечного кредитування на ціни може проявлятися за частки іпотечних угод на рівні 30-40%.

Крім того, у програмі "єОселя" передбачені обмеження щодо граничної вартості квадратного метра та максимальної вартості житла, яке можна придбати за пільговим кредитом.

В "Укрфінжитлі" зазначають, що на вартість нерухомості впливають і значно ширші чинники: собівартість будівництва, валютний курс, ціни на будівельні матеріали, вартість робочої сили, попит у конкретних регіонах та загальна ситуація на ринку.

Які результати "єОселі" оцінюватимуть у 2027 році

Головним показником ефективності програми в "Укрфінжитлі" називають кількість українських родин, які отримали можливість придбати власне житло. Саме тому основний орієнтир на 2027 рік – 20 тисяч нових іпотечних кредитів.

Водночас компанія враховує і ширший економічний ефект програми. Серед очікуваних результатів стимулювання житлового будівництва, розвиток суміжних галузей, створення робочих місць та збільшення податкових надходжень.

Для забезпечення подальшого масштабування "єОселі" "Укрфінжитло" працює над диверсифікацією джерел фінансування, залученням довгострокового капіталу та співпрацею з міжнародними фінансовими організаціями.

“У межах масштабування програми "Укрфінжитло" працює над диверсифікацією джерел фінансування, залученням довгострокового капіталу та розвитком інструментів, які дозволять забезпечувати зростання обсягів кредитування без пропорційного збільшення потреби в прямій бюджетній підтримці”, – повідомили в компанії.

Отже, у 2027 році "Укрфінжитло" планує подвоїти кількість іпотечних кредитів, однак реалізація цих планів залежатиме від залучення додаткового фінансування та запуску нового механізму за участю Світового банку. Водночас 45 млрд грн, передбачені у проєкті держбюджету, не є новими коштами на розширення "єОселі", а пов'язані з обслуговуванням раніше випущених державних облігацій.

Нагадаємо, наказ Мінрозвитку № 2295 від24.10.2026 передбачає затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (рохрахованих станом на 1 жовтня 2026 року). Від цього нормативу залежать граничні цінові обмеження під час купівлі нерухомості за програмою пільгової державної іпотеки "єОселя".