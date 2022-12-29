Из-за дефицита электричества супермаркеты откажутся от некоторых товаров

Сети супермаркетов работают над обеспечением всех магазинов альтернативным электрическим питанием и не везде это будут мощные генераторы. В магазинах придется отказаться от некоторых категорий товаров, хранение которых требует наибольшего количества электроэнергии.

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Об этом рассказал директор юридического департамента мультиформатной сети Novus Максим Бугаев, пишет Аgroportal.ua.

По его словам, еще летом на сеть супермаркетов Novus в 100 магазинов в наличии было 5 генераторов, которые использовались при строительстве или отключении электроэнергии.

"На сегодняшний день около 30% магазинов снабжены генераторами на постоянной основе. Еще около 15% — уже в пути. Бытовые генераторы более распространены. Те, которые нужны нам, на 300-400 кВт, довольно трудно найти. Потребление топлива у него около 100 л /ч, и постоянно нужно иметь запас топлива", - отметил Бугаев.

Он добавил, что в компании уже потратили 1,8 млн. евро на приобретение генераторов за последние 3 месяца.

Также нужно учитывать, что тариф за киловатт электроэнергии работы магазина на генераторе в 4-5 раз больше, чем при подключении к общей электросети.

"Мало было приобрести генератор, его нужно еще установить, настроить и обслуживать. С этим возникает тоже большая проблема из-за нехватки специалистов", - рассказал представитель Novus.

Отметим, что до конца 2022 года 60% супермаркетов "Сільпо" обеспечат генераторами.

Также известно, что генераторами оборудовано уже 235 супермаркетов сети "АТБ", закуплено еще 750 источников питания для оснащения магазинов. Во всех работающих магазинах сети организованы "Пункты несокрушимости".

Отметим, что супермаркеты и другой бизнес могут воспользоваться кредитной программой госбанка для покупки энергосберегающего оборудования EcoFlow.