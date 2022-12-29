Через дефіцит електрики супермаркети відмовляться від деяких товарів

Мережі супермаркетів працюють над забезпеченням усіх магазинів альтернативним електричним живленням, і не скрізь це будуть потужні генератори. В магазинах доведеться відмовитись від деяких категорій товарів, зберігання яких потребує найбільшої кількості електроенергії.

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Про це розповів директор юридичного департаменту мультиформатної мережі Novus Максим Бугаєв, пише Аgroportal.ua.

За його словами, ще влітку на мережу супермаркетів Novus у 100 магазинів в наявності було 5 генераторів, які використовували під час будівництва чи відключення електроенергії.

"На сьогодні бизько 30% магазинів забезпечені генераторами на постійній основі. Ще близько 15% — уже в дорозі. Побутові генератори більш розповсюджені. Ті, які потрібні нам, на 300-400 кВт, досить важко знайти. Споживання палива у нього близько 100 л/год, і постійно потрібно мати запас палива", — зазначив Бугаєв.

Він додав, що в компанії вже витратили 1,8 млн євро на придбання генераторів за останні 3 місяці.

Також потрібно враховувати, що тариф за кіловат електроенергії роботи магазину на генераторі в 4-5 разів більший, ніж за підключення до загальної електромережі.

"Мало придбати генератор, його потрібно ще встановити, налаштувати та обслуговувати. З цим виникає теж велика проблема через брак спеціалістів", — розповів представник Novus.

Зазначимо, до кінця 2022 року 60% супермаркетів "Сільпо" забезпечать генераторами.

Також відомо, що генераторами обладнано вже 235 супермаркетів мережі "АТБ", закуплено ще 750 джерел живлення для оснащення магазинів. В усіх працюючих магазинах мережі організовані "Пункти незламності".

Зазначимо, що супермаркети та інший бізнес можуть скористатися кредитною програмою від держбанку для купівлі енергозберігаючого обладнання EcoFlow.