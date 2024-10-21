ПриватБанк назначил новую дату торгов по продаже ТЦ "Приозерный" в Днепре

ПриватБанк в очередной раз выставил на продажу ТЦ "Приозерный" в г. Днепре через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины). Торги пройдут 1 ноября 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Начальная цена продажи лота составляет 352,7 млн грн с НДС. Дата проведения электронных торгов: 1 ноября 2024 года (лот №562509). Гарантийный взнос для участия: 5% от начальной цены продажи имущества (17,6 млн грн), который будет отнесен к цене продажи. Подробная информация и условия участия в аукционе – по ссылке.

Напомним, что впервые аукцион должен был состояться 28 августа. Тогда стартовая цена лота составляла 430 млн гривен с НДС, а гарантийный взнос для участия в торгах составил 5% от первоначальной цены (21,5 млн гривен).

Следующие торги должны были пройти 16 октября. Стартовая цена тогда была снижена до 352,7 млн грн с НДС. Гарантийный взнос для участия составил 5% от первоначальной цены продажи имущества (17,6 млн грн).

Согласно сообщению пресс-службы финучреждения, продажа одного из крупнейших и привлекательных для развития ритейла в Днепре торгового центра проходит в рамках программы реализации неоперационной недвижимости банка по прозрачной и открытой процедуре торгов.

О ТЦ "Приозерный"

Торговый центр "Приозерный" — шестиэтажный комплекс, построенный в 2009 году, с подземным паркингом, который также может выполнять функцию укрытия во время воздушной тревоги. Он расположен в центральной части города, недалеко от Центрального рынка и вокзалов, что делает его особенно привлекательным для ритейла.

В зависимости от формата и размера торговых точек ТЦ может вмещать до 100 арендаторов. В здании установлены шесть лифтов и четыре эскалатора, а центральный вход оборудован пандусом. Подземный паркинг вмещает 100 автомобилей, а также есть наземная стоянка на 40 паркомест.

Кроме торговых площадей, "Приозерный" предлагает офисные и складские помещения, развлекательные и спортивные зоны, включая бассейны и SPA. Лот включает в себя сам торговый центр общей площадью 32 408,7 кв. м по адресу: г. Днепр, ул. Майдан Озерный (Боброва), дом. 1, а также 12 земельных участков.

Арест ТРЦ "Приозерный"

Напомним, что ТЦ "Приозерный", являвшийся предметом ипотеки по кредитным обязательствам ряда компаний, связанных с бывшим топ-менеджментом ПриватБанка, перешел в собственность банка перед его национализацией в 2016 году.

Связанное с бывшими собственниками банка ООО "Алонза" при имеющейся задолженности за аренду ТЦ "Приозерный" в размере более 23 млн грн вместо выплаты долга через суд требовало запретить банку расторжение договора аренды или передачу части имущества в аренду другим лицам.

Отметим, что ТЦ "Приозерный" площадью 32,4 тысячи квадратных метров и прилегающие 12 участков общей площадью 3,64 тысячи квадратных метров ПриватБанк выставлял на аукцион еще в январе 2021 года со стартовой ценой 518 млн грн.

Однако торги тогда не состоялись, а вскоре суд наложил на торговый центр арест по иску ООО "Миссия-1" — бывшего владельца "Приозерного" и одного из должников ПриватБанка, также связанного с экс-владельцами самого ПриватБанка, который и забрал ТЦ себе в качестве залога.

Позже, 25 мая 2022 года, Центральный апелляционный хозяйственный суд (Днепр) разрешил государственному ПриватБанку пользоваться и распоряжаться собственным недвижимым имуществом – торговым центром "Приозерный" в Днепре.

Кроме того, договор аренды с "Алонзой" был досрочно прекращен с 11 июня, а в ноябре Шестой апелляционный административный суд вынес решение об остановке эксплуатации здания ТЦ, о котором было уведомлено "Алонзу". Сообщалось, что со 2 февраля уже в 2023 году ТЦ все же остановил работу, и субарендаторов перестали пускать внутрь.

В следующем году ООО "Миссия-1 снова подала иск об обжаловании права собственности ПриватБанка на торговый центр "Приозерный", однако Хозяйственный суд Днепропетровской области 5 июня отказал в иске ООО "Миссия-1" и отменил наложенный на ТРЦ арест.

В январе 2024 года законность права собственности на ТЦ "Приозерный" ПриватБанк отстоял и в Центральном апелляционном хозяйственном суде (г. Днепр).