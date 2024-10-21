ПриватБанк призначив нову дату торгів з продажу ТЦ "Приозерний" в Дніпрі

ПриватБанк в черговий раз виставив на продаж ТЦ "Приозерний" у м. Дніпро через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України). Торги відбудуться 1 листопада 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Початкова ціна продажу лота становить 352,7 млн грн з ПДВ. Дата проведення електронних торгів: 1 листопада 2024 року (лот №562509). Гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна (17,6 млн грн), який буде зараховано до ціни продажу. Детальна інформація та умови участі в аукціоні – за посиланням.

Нагадаємо, що вперше аукціон мав відбутися 28 серпня. Тоді стартова ціна лота складала 430 млн гривень з ПДВ, а гарантійний внесок для участі у торгах становив 5% від початкової ціни (21,5 млн гривень).

Наступні торги мали пройти 16 жовтня. Стартову ціну тоді було знижено до 352,7 млн грн з ПДВ. Гарантійний внесок для участі становив 5% від початкової ціни продажу майна (17,6 млн грн).

Згідно з повідомленням пресслужби фінустанови, продаж одного з найбільших та привабливих для розвитку рітейлу у Дніпрі торгівельного центру проходить в рамках програми реалізації неопераційної нерухомості банку за прозорою та відкритою процедурою торгів.

Про ТЦ "Приозерний"

Торговий центр "Приозерний" — це шестиповерховий комплекс, збудований у 2009 році, з підземним паркінгом, який також може виконувати функцію укриття під час повітряної тривоги. Він розташований у центральній частині міста, неподалік від Центрального ринку та вокзалів, що робить його особливо привабливим для рітейлу.

В залежності від формату та розміру торгових точок, ТЦ може вміщувати до 100 орендарів. У будівлі встановлено шість ліфтів і чотири ескалатори, а центральний вхід обладнаний пандусом. Підземний паркінг вміщує 100 автомобілів, а також є наземна стоянка на 40 паркомісць.

Крім торгових площ, "Приозерний" пропонує офісні та складські приміщення, а також розважальні та спортивні зони, включаючи басейни та SPA. Лот включає сам торговий центр загальною площею 32 408,7 кв. м за адресою: м. Дніпро, вул. Майдан Озерний (Боброва), буд. 1, а також 12 земельних ділянок.

Арешт ТРЦ "Приозерний"

Нагадаємо, що ТЦ "Приозерний", що був предметом іпотеки за кредитними зобов'язаннями низки компаній, пов'язаних з колишнім топ-менеджментом ПриватБанку, перейшов у власність банку перед його націоналізацією у 2016 році.

Повʼязане з колишніми власниками банку ТОВ "Алонза" при наявній заборгованості за оренду ТЦ "Приозерний" в розмірі більше 23 млн грн, замість сплати боргу через суд вимагало заборонити банку розірвання договору оренди чи передачу частини майна у оренду іншим особам.

Зазначимо, що ТЦ "Приозерний" площею 32,4 тисяч квадратних метрів і прилеглі 12 ділянок загальною площею 3,64 тисячі квадратних метрів ПриватБанк виставляв на аукціон ще в січні 2021 року зі стартовою ціною 518 млн грн.

Проте торги тоді не відбулися, а незабаром суд наклав на торговельний центр арешт за позовом ТОВ "Місія-1" - колишнього власника "Приозерного" та одного з боржників ПриватБанку, яке також було пов'язане з екс-власниками самого ПриватБанку, який і забрав ТЦ собі в якості застави.

Пізніше, 25 травня 2022 року, Центральний апеляційний господарський суд (Дніпро) дозволив державному ПриватБанку користуватися та розпоряджатися власним нерухомим майном – торговим центром "Приозерний" у Дніпрі.

Крім того, договір оренди з "Алонзою" був достроково припинений з 11 червня, а в листопаді Шостий апеляційний адміністративний суд виніс рішення про зупинення експлуатації будівлі ТЦ, про яке було повідомлено "Алонзу". Повідомлялося, що з 2 лютого вже 2023 року ТЦ все ж зупинив роботу, і суборендарів перестали пускати всередину.

У наступному році ТОВ "Місія-1 знову подала позов щодо оскарження права власності ПриватБанку на торгівельний центр "Приозерний", однак Господарський суд Дніпропетровської області 5 червня відмовив у позові ТОВ "Місія-1 та скасував накладений на ТРЦ арешт.

Згодом, у січні 2024 року, законність права власності на ТЦ "Приозерний" ПриватБанк відстояв і у Центральному апеляційному господарському суді (м. Дніпро).