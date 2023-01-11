В Ассоциации ритейлеров рассказали, сколько магазинов оборудованы генераторами

В настоящее время генераторами оборудовано 50% торговых точек продовольственных сетей. К концу месяца с альтернативными источниками питания будет уже 55% магазинов.

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Об этом сообщил Андрей Жук, соучредитель и глава правления Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), пишет Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день 50% магазинов продуктовых сетей обеспечены генераторами. До конца января это будет 55%", - отметил Жук.

По его прогнозам, до конца февраля продуктовый ритейл оборудует альтернативными источниками питания 60-70% своих торговых точек.

По словам руководителя RAU, эти цифры свидетельствуют о том, что отечественный бизнес очень быстро адаптируется к сегодняшним вызовам и готов инвестировать в оборудование для дальнейшей работы.

В то же время, как отметил Жук, торговым сетям приходится приспосабливаться не только к перебоям с электричеством, но и к изменениям потребительских предпочтений, вызванных экономической ситуацией в Украине.

"К сожалению, покупательная способность наших сограждан сейчас меняется. Она ухудшается. И в следующем году будут лучше чувствовать себя те сети, которые адаптируются к этим изменениям быстро", - сказал Жук.

Он подчеркнул, что на работу ритейла также будут существенно влиять и миграционные тренды.

"Сегодня почти 7 миллионов украинцев тратят деньги за границей. Сколько из них и когда вернется - неизвестно. Ситуация в Украине в этом году покажет. Чем больше будет этот процент, тем выше будут обороты ритейлеров", - подчеркнул Жук.

Как сообщалось ранее, сети супермаркетов могут отказаться от некоторых категорий товаров, хранение которых требует наибольшего количества электроэнергии.

Отметим, что генераторами оборудовано уже 235 супермаркетов сети "АТБ", закуплено еще 750 источников питания для оснащения магазинов. Во всех работающих магазинах сети организованы "Пункты несокрушимости".

Напомним, что супермаркеты и другой бизнес могут воспользоваться кредитной программой от Ощадбанка для покупки энергосберегающего оборудования EcoFlow.