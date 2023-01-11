В Асоціація рітейлерів розповіли, скільки магазинів обладнані генераторами

Наразі генераторами обладнано 50% торговельних точок продовольчих мереж. До кінця місяця з альтернативними джерелами живлення будуть уже 55% магазинів.

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Про це повідомив Андрій Жук, співзасновник і голова правління Асоціації рітейлерів України (RAU), пише Укрінформ.

"Станом на сьогодні 50% магазинів продуктових мереж забезпечені генераторами. До кінця січня це буде 55%", - зазначив Жук.

За його прогнозами, до кінця лютого продуктовий рітейл обладнає альтернативними джерелами живлення 60-70% своїх торговельних точок.

За словами очільника RAU, ці цифри свідчать про те, що вітчизняний бізнес дуже швидко адаптується до викликів сьогодення і готовий інвестувати в обладнання для подальшої роботи.

Водночас, як зауважив Жук, торгівельним мережам доводиться пристосовуватися не лише до перебоїв з електрикою, а й до змін споживацьких уподобань, викликаних економічною ситуацією в Україні.

"На жаль, купівельна спроможність наших співгромадян наразі змінюється. Вона погіршується. І наступного року краще почуватимуться ті мережі, які адаптуються до цих змін швидко", - сказав Жук.

Він наголосив, що на роботу рітейлу також суттєво впливатимуть і міграційні тренди.

"Сьогодні майже 7 мільйонів українців витрачають гроші за кордоном. Скільки з них і коли повернеться - невідомо. Ситуація в Україні в цьому році покаже. Чим більше буде цей відсоток, тим вищими будуть обороти рітейлерів", - підкреслив Жук.

Як повідомлялося раніше, мережі супермаркетів можуть відмовитись від деяких категорій товарів, зберігання яких потребує найбільшої кількості електроенергії.

Зазначимо, що генераторами обладнано вже 235 супермаркетів мережі "АТБ", закуплено ще 750 джерел живлення для оснащення магазинів. В усіх працюючих магазинах мережі організовані "Пункти незламності".

Нагадаємо, що супермаркети та інший бізнес можуть скористатися кредитною програмою від держбанку для купівлі енергозберігаючого обладнання EcoFlow.