В Буче построят крупнейший ТЦ в Киевской области - Bucha Gallery: появились фото проекта

В Буче Киевской области будет построен новый торгово-развлекательный центр Bucha Gallery. Он будет возведен на месте разрушенного оккупантами гипермаркета "Эпицентр" по улице Новое Шоссе.

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Об этом рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Он сообщил, что Bucha Gallery планируется построить до конца 2024 года.

"Прежде всего немного статистики: это более 600 рабочих мест для жителей нашей общины и более 30 миллионов налогов в местный бюджет ежегодно", - отметил глава Бучи.

Общая площадь нового торгово-развлекательного центра будет составлять 97 тысяч квадратных метров — самый большой в Киевской области. Кроме собственных торговых площадей в 51 500 кв. м. еще 14 500 кв. м будут сдавать другим операторам. В частности, в новом ТРЦ планируется открытие сразу десяти ресторанов.

"Новый формат Эпицентра станет грандиозным проектом в Бучанской общине. Это еще один пример возрождения, потому что врагу нас не сломить", - отметил Федорук.

Как и все новые ТРЦ, у него будет инновационное техническое оснащение, будут установлены солнечные панели и зарядные хабы для электромобилей. Кроме того, предусмотрено современное укрытие.

Напомним, о строительстве масштабного торгово-развлекательного центра в Буче компания "Эпицентр" сообщила в феврале 2023 года к годовщине полномасштабного вторжения.