В Бучі побудують найбільший ТЦ на Київщині - Bucha Gallery: з'явились фото проєкту

В Бучі Київської області побудують новий торговельно-розважальний центр Bucha Gallery. Він буде збудований на місці зруйнованого загарбниками гіпермаркету "Епіцентр" по вулиці Нове Шосе.

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Про це розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Він повідомив, що Bucha Gallery планують побудувати до кінця 2024 року.

"Передусім, трохи статистики: це понад 600 робочих місць для жителів нашої громади та більш як 30 мільйонів податків до місцевого бюджету щорічно", - зауважив голова Бучі.

Фото: Міський голова Бучі Анатолій Федорук / Facebook Фото: Міський голова Бучі Анатолій Федорук / Facebook Фото: Міський голова Бучі Анатолій Федорук / Facebook Фото: Міський голова Бучі Анатолій Федорук / Facebook

Загальна площа нового торговельно-розважального центру становитиме 97 тисяч квадратних метрів — найбільший на Київщині. Окрім власних торгових площ у 51 500 кв. м. ще 14 500 кв. м здаватимуть іншим операторам. Зокрема, у новому ТРЦ планується відкриття одразу десяти ресторанів.

"Новий формат Епіцентру стане грандіозним проєктом у Бучанській громаді. Це ще один приклад відродження, бо ворогу нас не зламати", - зазначив Федорук.

Як і всі нові ТРЦ, він матиме інноваційне технічне оснащення, будуть встановлені сонячні панелі та зарядні хаби для електромобілів. Крім того, передбачено сучасне укриття.

Нагадаємо, про будівництво масштабного торгово-розважального центру в Бучі компанія "Епіцентр" повідомила у лютому 2023 року, до річниці повномасштабного вторгнення.