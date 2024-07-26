Подсанкционному олигарху Шелкову объявлено о подозрении: поставлял стратегическую продукцию российским компаниям

Российский олигарх Михаил Шелков и один из топ-менеджеров ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" получили подозрение в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

В чем подозревают Шелкова

"Детективы Главного подразделения детективов БЭБ установили, что российский олигарх создал преступную организованную группу, в состав которой вошли бывший директор ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", бенефициар и директор австрийской компании", — говорится в сообщении.

В частности, в течение 2020-2021 годов Шелков организовал поступление различных титансодержащих концентратов почти на 90 млн грн в компании, причастные к изготовлению оружия для нужд министерства обороны РФ, обеспечение потребностей оборонно-промышленного комплекса, создание стратегических резервов страны-агрессора для ведения войны против Украины.

Отмечается, что для того, чтобы скрыть поставки продукции в РФ, подозреваемые разработали схему, согласно которой титансодержащие концентраты по контрактам поставлялись в австрийскую компанию, но фактически сразу отгружались в предприятия страны-агрессоры. Последние платили полную стоимость на счета австрийской компании по рыночным ценам. В свою очередь австрийская компания платила украинской уже по заниженным ценам.

В БЭБ утверждают, что такие действия привели к занижению прибыли компании и соответственно неуплате почти 18,5 млн грн налогов.

В рамках досудебного расследования российскому олигарху объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.

Также детективы БЭБ сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины бывшему Генеральному директору ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат".

Напомним, СБУ совместно с БЭБ разоблачила преступную схему, организованную Шелковым, еще в августе 2023 года.

ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" — одно из ведущих горно-обогатительных предприятий в Украине, с 2006 года разрабатывает Волчанское комплексное россыпное титано-цирконовое месторождение в Днепропетровской области. Шелков владел им с 2012 года. Было передано в управление ФГИ решением Высшего антикоррупционного суда в 2023 году.

Конфискация украинских активов олигарха Шелкова

Решение о конфискации активов российского олигарха Михаила Шелкова в Украине, в частности "Инвестагро", "ВСМПО Титан Украина" и "Тай-Минералс", принял 23 января 2023 года Высший антикоррупционный суд.

3 февраля того же года апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины и взыскала в доход государства активы Шелкова, в частности Демуринский горно-обогатительный комбинат.

В феврале 2023 года Кабмин разрешил ФГИ распродать активы Шелкова. Речь шла о 100% ООО "Тай-Минералс", 100% ООО "Инвестагро", 100% ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", 100% "ВСМПО Титан", денежных средствах более чем на 14 миллионов гривен, недвижимости, транспорте и оборудовании.

В мае 2024 года ФГИУ продал на онлайн-аукционе принадлежащую Шелкову квартиру. Ее стоимость стартовала на торгах с почти 3,8 млн. гривен. За нее соревновались два участника, самой высокой стала ставка более 4 млн гривен. Четырехкомнатное жилье площадью 175,5 кв. находится в здании с закрытой территорией в Приморском районе Одессы.

В июле ФГИ наконец продал агрокомпанию "Инвестагро", принадлежавшую олигарху Шелкову. Четвертая попытка продаж оказалась успешной – компанию приобрели за 27 миллионов гривен.

Также в июле Демуринский ГОК был включен в список крупной приватизации.