Підсанкційному олігарху Шелкову повідомлено про підозру: постачав стратегічну продукцію до російських компаній

Російський олігарх Михайло Шелков та один із топменеджерів ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" отримали підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

В чому підозрюють Шелкова

"Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ встановили, що російський олігарх створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", бенефіціар і директорка австрійської компанії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, впродовж 2020-2021 років Шелков організував надходження різних титановмісних концентратів майже на 90 млн грн до компаній, які причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ, забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу, створення стратегічних резервів країни-агресора для ведення війни проти України.

Зазначається, що для того, щоб приховати постачання продукції до РФ, підозрювані розробили схему, відповідно до якої титановмісні концентрати за контрактами постачалися до австрійської компанії, але фактично одразу відвантажувалися до підприємств країни-агресорки. Останні сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії за ринковими цінами. Своєю чергою австрійська компанія сплачувала українській вже за заниженими цінами.

В БЕБ стверджують, що такі дії призвели до заниження прибутку компанії та відповідно несплати майже 18,5 млн грн податків.

В межах досудового розслідування російському олігарху повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Також детективи БЕБ повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України колишньому Генеральному директору ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

Нагадаємо СБУ спільно з БЕБ викрило злочинну схему, організовану Шелковим, ще у серпні 2023 року.

ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" — одне з провідних гірничо-збагачувальних підприємств в Україні, з 2006 року розробляє Вовчанське комплексне розсипне титано-цирконове родовище в Дніпропетровській області. Шелков володів ним з 2012 року. Було передане в управління ФДМУ рішенням Вищого антикорупційного суду у 2023 році.

Конфіскація українських активів олігарха Шелкова

Рішення про конфіскацію активів російського олігарха Михайла Шелкова в Україні, зокрема "Інвестагро", "ВСМПО Титан Україна"‎ та "Тай-Мінералс"‎, ухвалив 23 січня 2023 року Вищий антикорупційний суд.

3-го лютого того ж року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України та стягнула в дохід держави активи Шелкова, зокрема Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат.

В лютому 2023 року Кабмін дозволив ФДМ розпродати активи Шелкова. Йшлося про 100% ТОВ "Тай-Мінералс", 100% ТОВ "Інвестагро", 100% ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", 100% "ВСМПО Титан", грошові кошти на понад 14 мільйонів гривень, нерухомість, транспорт та обладнання.

У травні 2024 року ФДМУ продав на онлайн-аукціоні квартиру, що належала Шелкову. Її вартість стартувала на торгах з майже 3,8 млн гривень. За неї змагалося два учасники, найвищою стала ставка понад 4 млн гривень. Чотирикімнатне житло площею 175,5 м кв. знаходиться у будинку із закритою територією у Приморському районі Одеси.

У липні ФДМУ нарешті продав агрокомпанію "Інвестагро", що належала олігарху Шелкову. Четверта спроба продажу виявилася успішною – компанію придбали за 27 мільйонів гривень.

Також у липні Демурінський ГЗК був включений у список великої приватизації.