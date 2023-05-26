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Работа в Украине: вакансии для логистов, водителей и менеджеров
Delo.ua совместно с Work.ua да GRC.ua создали подборку вакансий в сфере логистики, транспорта и других отраслей.
Водитель-экспедитор, г. Днепр
Компания производитель металлочерепицы и профнастила ООО "Металлика Днепр" приглашает на работу водителя автотранспортных средств категории В и С для доставки продукции предприятия заказчикам.
Зарплата: 20 000 – 22 000 грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: с 8:00 до 18:00, Сб и Вс — выходные.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5171780/
Менеджер ВЭД, логист, г. Луцк
Компания Ромди Украина ищет человека для организации международных грузоперевозок по направлению Украина-Европа.
Зарплата: 12 000 – 20 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2030494/
Завсклад, руководитель отдела складской и транспортной логистики, г. Одесса
"АКС МОТОРС" продает запасные части для коммерческого транспорта: Mercedes, Volkswagen, Ford, Fiat, Citroen, Peugeot, Iveco, Opel, Renault и другие. В настоящее время компания открывает вакансию на должность руководителя отдела складской и транспортной логистики.
Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4046200/
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+380 67 223 0178
[email protected]
Менеджер-логист по транспортно-экспедиционной деятельности, г. Львов
Транспортная компания Soloviy-Trans ищет логиста по транспортно-экспедиционной деятельности.
Зарплата: 25 000 – 55 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3517649/
Менеджер ВЭД, г. Киев
Компания BABY MARLEN (часть HELEN MARLEN GROUP) – это сеть бутиков детской одежды и аксессуаров в люкс-сегменте на украинском рынке. Компания приглашает на работу менеджера ВЭД.
Зарплата: 25 000 – 30 000 грн.
График работы: с 09:30 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5171069/
Менеджер по продажам логистических услуг, г. Хмельницкий
Meest приглашает на работу менеджера по продажам логистических услуг.
Зарплата: 35 000 грн.
График работы: гибридный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5044582/
Диспетчер по выпуску, логист, г. Мукачево
Новая почта приглашает на работу диспетчера, логиста.
Зарплата: 15 000 грн+КПИ.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5075393/
Менеджер по логистике, г. Львов
Hegelmann Transporte приглашает на работу менеджера по логистике.
Зарплата: 12 500 – 15 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00. Суббота\Воскресенье - Day Off.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4934950/
Специалист по логистике, г. Каменское
МХП приглашает на работу специалиста по логистике.
Зарплата: 16 500 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5065027/
Комплектовщик товаров, г. Переяслав
Fozzy Group Логистика приглашает на работу комплектовщика товаров.
Зарплата: 18 000 – 22 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5132813/
Водитель (международные перевозки), г. Киев
Trans-Logistic приглашает на работу водителя.
Зарплата: 40 000 – 50 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4693446/
Офис-менеджер по логистике, г. Киев
Vashe Zdorovia Trading приглашает на работу офис-менеджера по логистике.
Зарплата: 18 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5103273/
Специалист по складской логистике, г. Львов
Укрпочта приглашает на работу специалиста по складской логистике.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3246355/
Менеджер по продажам логистических услуг, г. Киев
Н-Транс приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: 18 000 – 30 000 грн.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4539622/
Логист-координатор, г. Киев
Байк-Нау приглашает на работу логиста-координатора.
Зарплата: 20 000 грн+премия.
График работы: с 20:00 до 05:00 или с 8:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4295500/
Менеджер по продажам (морские контейнерные перевозки), г. Одесса
УкрЭксимТранс ищет менеджера по продажам.
Зарплата: от 15 000 грн + бонусы от выполненных KPI.
График работы: Пн – Пт с 08:00 до 17:00 (на связи 24/7).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918582
MEDIA BUYER IN-APP (Unity/Mintegral/IronSource), г. Киев
42agency приглашает на работу User Acquisition/MEDIA BUYER.
Зарплата: от 80 000 до 200 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917954
Marketing Manager, г. Киев
ООО Типи-Линк Юкрейн приглашает на работу менеджера по маркетингу.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918450
Senior C# (WPF) Developer, удаленно
Компания Codeminders приглашает на работу Senior C# (WPF) Developer.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918949
Менеджер по продажам, г. Киев
IQ Trading приглашает на работу менеджера по продажам систем IP-видеонаблюдения и биометрического СКД.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918547
Финансовый аналитик, г. Киев
Сона-фармексим приглашает на работу финансового аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917676
Экспедитор, г. Луцк
BHB group – национальная компания, основная деятельность которой является дистрибьюция, логистика и производство, приглашает на работу экспедитора.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт с 07:30 до 19:00, выходные: Сб, Вс.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916987
Мастер по ремонту компьютерной техники, г. Днепр
Фирма по ремонту компьютерной техники производит набор специалистов на должность мастера по ремонту техники.
Зарплата: от 15 000 до 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919174
Преподаватель немецкого языка, удаленно
Работа для преподавателей немецкого языка по проекту австрийского правительства.
Зарплата: от 50 до 350 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919240
Комплектовщик, г. Киев
Компания "Минеральные воды Украины" приглашает на работу комплектующего.
Зарплата: от 18 000 до 19 000 грн.
График работы: ночная смена – с 20:00 до 08:00 (Пн – Пт).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919257
Водитель на грузовой автомобиль, г. Киев
ООО "Минеральные воды Украины" приглашает на работу водителей грузовых автомобилей (категория С).
Зарплата: от 25 000 до 28 000 грн.
График работы: Вт – СБ с 07:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919256
Менеджер по продажам, г. Винница
Компания Market Place приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: от 25 000 до 55 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919249
Экономист в финансовый отдел, г. Каменец-Подольский
Vav Synergy приглашает на работу экономиста в финансовый отдел.
Зарплата: от 15 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919255
Координатор программы быстрого реагирования, г. Днепр
Mercy Corps приглашает на работу координатора программы быстрого гуманитарного реагирования.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919258
Специалист отдела маркетинга, г. Киев
Компания Маресто Украина занимается оснащением предприятий сегмента HoReCa, пищевых производств, супермаркетов и пекарен профессиональным технологическим оборудованием. В настоящее время компания приглашает на работу специалиста отдела маркетинга.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918497
Младший финансовый менеджер в Фонд Виктора Пинчука, г. Киев
Приглашается принять участие в отборе на должность младшего финансового менеджера в Фонд Виктора Пинчука.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919359
Продавец-консультант, г. Одесса
Компания "ТЕПЛОГАЗ-ЦЕНТР ЛУШЕВ" занимается продажей теплотехнического оборудования. Компания ищет человека на позиции продавца-консультанта отопительного оборудования.
Зарплата: от 10 000 до 20 000 грн.
График работы: Пн – Сб с 8:00 до 16:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919399
Руководитель/Руководитель подразделения HR-операций, г. Киев
Компания Syngenta, работающая на международном рынке агрохимии, открывает конкурс на вакансию руководителя подразделения HR-операций.
Зарплата: не указано.
График работы: с 08:00, с 09:00 или с 10:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918682
Junior/Trainee C#/.NET Engineer, г. Одесса
ABP приглашает на работу Junior/Trainee C#/.NET Engineer.
Зарплата: $300–600.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918143
Директор магазина сантехники, г. Одесса
DUS Level приглашает директора магазина сантехники.
Зарплата: от 25 000 грн и выше (зависит от результата работы магазина).
График работы: Пн - Пт с 09:00 до 18:00 и 2 рабочих субботы в месяц с 9:00 до 15:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918171
Руководитель департамента продаж и развития дилерской сети, г. Киев
Субару Украина, международная компания импортер японских автомобилей, расширяет команду и объявляет набор на должность руководитель департамента продаж и развития дилерской сети.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917641
Оценщик бизнеса, г. Киев
Консалтинговая компания "Остров " приглашает оценщика для оценки бизнеса, ЦГК, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919225
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+380 67 223 0178
[email protected]