Работа в Украине: вакансии для логистов, водителей и менеджеров

Delo.ua совместно с Work.ua да GRC.ua создали подборку вакансий в сфере логистики, транспорта и других отраслей.

Водитель-экспедитор, г. Днепр

Компания производитель металлочерепицы и профнастила ООО "Металлика Днепр" приглашает на работу водителя автотранспортных средств категории В и С для доставки продукции предприятия заказчикам.

Зарплата: 20 000 – 22 000 грн.

График работы: с 8:00 до 18:00, Сб и Вс — выходные.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5171780/

Менеджер ВЭД, логист, г. Луцк

Компания Ромди Украина ищет человека для организации международных грузоперевозок по направлению Украина-Европа.

Зарплата: 12 000 – 20 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2030494/

Завсклад, руководитель отдела складской и транспортной логистики, г. Одесса

"АКС МОТОРС" продает запасные части для коммерческого транспорта: Mercedes, Volkswagen, Ford, Fiat, Citroen, Peugeot, Iveco, Opel, Renault и другие. В настоящее время компания открывает вакансию на должность руководителя отдела складской и транспортной логистики.

Зарплата: 20 000 – 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4046200/

Менеджер-логист по транспортно-экспедиционной деятельности, г. Львов

Транспортная компания Soloviy-Trans ищет логиста по транспортно-экспедиционной деятельности.

Зарплата: 25 000 – 55 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3517649/

Менеджер ВЭД, г. Киев

Компания BABY MARLEN (часть HELEN MARLEN GROUP) – это сеть бутиков детской одежды и аксессуаров в люкс-сегменте на украинском рынке. Компания приглашает на работу менеджера ВЭД.

Зарплата: 25 000 – 30 000 грн.

График работы: с 09:30 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5171069/

Менеджер по продажам логистических услуг, г. Хмельницкий

Meest приглашает на работу менеджера по продажам логистических услуг.

Зарплата: 35 000 грн.

График работы: гибридный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5044582/

Диспетчер по выпуску, логист, г. Мукачево

Новая почта приглашает на работу диспетчера, логиста.

Зарплата: 15 000 грн+КПИ.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5075393/

Менеджер по логистике, г. Львов

Hegelmann Transporte приглашает на работу менеджера по логистике.

Зарплата: 12 500 – 15 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00. Суббота\Воскресенье - Day Off.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4934950/

Специалист по логистике, г. Каменское

МХП приглашает на работу специалиста по логистике.

Зарплата: 16 500 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5065027/

Комплектовщик товаров, г. Переяслав

Fozzy Group Логистика приглашает на работу комплектовщика товаров.

Зарплата: 18 000 – 22 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5132813/

Водитель (международные перевозки), г. Киев

Trans-Logistic приглашает на работу водителя.

Зарплата: 40 000 – 50 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4693446/

Офис-менеджер по логистике, г. Киев

Vashe Zdorovia Trading приглашает на работу офис-менеджера по логистике.

Зарплата: 18 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5103273/

Специалист по складской логистике, г. Львов

Укрпочта приглашает на работу специалиста по складской логистике.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3246355/

Менеджер по продажам логистических услуг, г. Киев

Н-Транс приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: 18 000 – 30 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4539622/

Логист-координатор, г. Киев

Байк-Нау приглашает на работу логиста-координатора.

Зарплата: 20 000 грн+премия.

График работы: с 20:00 до 05:00 или с 8:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4295500/

Менеджер по продажам (морские контейнерные перевозки), г. Одесса

УкрЭксимТранс ищет менеджера по продажам.

Зарплата: от 15 000 грн + бонусы от выполненных KPI.

График работы: Пн – Пт с 08:00 до 17:00 (на связи 24/7).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918582

MEDIA BUYER IN-APP (Unity/Mintegral/IronSource), г. Киев

42agency приглашает на работу User Acquisition/MEDIA BUYER.

Зарплата: от 80 000 до 200 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917954

Marketing Manager, г. Киев

ООО Типи-Линк Юкрейн приглашает на работу менеджера по маркетингу.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918450

Senior C# (WPF) Developer, удаленно

Компания Codeminders приглашает на работу Senior C# (WPF) Developer.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918949

Менеджер по продажам, г. Киев

IQ Trading приглашает на работу менеджера по продажам систем IP-видеонаблюдения и биометрического СКД.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918547

Финансовый аналитик, г. Киев

Сона-фармексим приглашает на работу финансового аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917676

Экспедитор, г. Луцк

BHB group – национальная компания, основная деятельность которой является дистрибьюция, логистика и производство, приглашает на работу экспедитора.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 07:30 до 19:00, выходные: Сб, Вс.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69916987

Мастер по ремонту компьютерной техники, г. Днепр

Фирма по ремонту компьютерной техники производит набор специалистов на должность мастера по ремонту техники.

Зарплата: от 15 000 до 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919174

Преподаватель немецкого языка, удаленно

Работа для преподавателей немецкого языка по проекту австрийского правительства.

Зарплата: от 50 до 350 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919240

Комплектовщик, г. Киев

Компания "Минеральные воды Украины" приглашает на работу комплектующего.

Зарплата: от 18 000 до 19 000 грн.

График работы: ночная смена – с 20:00 до 08:00 (Пн – Пт).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919257

Водитель на грузовой автомобиль, г. Киев

ООО "Минеральные воды Украины" приглашает на работу водителей грузовых автомобилей (категория С).

Зарплата: от 25 000 до 28 000 грн.

График работы: Вт – СБ с 07:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919256

Менеджер по продажам, г. Винница

Компания Market Place приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: от 25 000 до 55 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919249

Экономист в финансовый отдел, г. Каменец-Подольский

Vav Synergy приглашает на работу экономиста в финансовый отдел.

Зарплата: от 15 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919255

Координатор программы быстрого реагирования, г. Днепр

Mercy Corps приглашает на работу координатора программы быстрого гуманитарного реагирования.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919258

Специалист отдела маркетинга, г. Киев

Компания Маресто Украина занимается оснащением предприятий сегмента HoReCa, пищевых производств, супермаркетов и пекарен профессиональным технологическим оборудованием. В настоящее время компания приглашает на работу специалиста отдела маркетинга.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918497

Младший финансовый менеджер в Фонд Виктора Пинчука, г. Киев

Приглашается принять участие в отборе на должность младшего финансового менеджера в Фонд Виктора Пинчука.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919359

Продавец-консультант, г. Одесса

Компания "ТЕПЛОГАЗ-ЦЕНТР ЛУШЕВ" занимается продажей теплотехнического оборудования. Компания ищет человека на позиции продавца-консультанта отопительного оборудования.

Зарплата: от 10 000 до 20 000 грн.

График работы: Пн – Сб с 8:00 до 16:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919399

Руководитель/Руководитель подразделения HR-операций, г. Киев

Компания Syngenta, работающая на международном рынке агрохимии, открывает конкурс на вакансию руководителя подразделения HR-операций.

Зарплата: не указано.

График работы: с 08:00, с 09:00 или с 10:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918682

Junior/Trainee C#/.NET Engineer, г. Одесса

ABP приглашает на работу Junior/Trainee C#/.NET Engineer.

Зарплата: $300–600.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918143

Директор магазина сантехники, г. Одесса

DUS Level приглашает директора магазина сантехники.

Зарплата: от 25 000 грн и выше (зависит от результата работы магазина).

График работы: Пн - Пт с 09:00 до 18:00 и 2 рабочих субботы в месяц с 9:00 до 15:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69918171

Руководитель департамента продаж и развития дилерской сети, г. Киев

Субару Украина, международная компания импортер японских автомобилей, расширяет команду и объявляет набор на должность руководитель департамента продаж и развития дилерской сети.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69917641

Оценщик бизнеса, г. Киев

Консалтинговая компания "Остров " приглашает оценщика для оценки бизнеса, ЦГК, ценных бумаг, имущественных прав и нематериальных активов.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69919225