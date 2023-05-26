Робота в Україні: вакансії для логістів, водіїв та менеджерів

Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.ua створили добірку вакансій у сфері логістики, транспорту та інших галузей.

Водій-експедитор, м. Дніпро

Компанія виробник металочерепиці та профнастилу ТОВ "Металіка Дніпро" запрошує на роботу водія автотранспортних засобів категорії В та С для доставки продукції підприємства замовникам.

Заробітна плата: 20 000 – 22 000 грн.

Графік роботи: з 8:00 до 18:00, Сб та Нд —вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5171780/

Менеджер ЗЕД, логіст, м. Луцьк

Компанія Ромді Україна шукає людину для організації міжнародних вантажних перевезень по напримку Україна-Європа.

Заробітна плата: 12 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2030494/

Завсклад, керівник відділу складської та транспортної логістики, м. Одеса

"АКС МОТОРС" продає запасні частини для комерційного транспорту: Mercedes, Volkswagen, Ford, Fiat, Citroen, Peugeot, Iveco, Opel, Renault та ін. Наразі компанія відкриває вакансію на посаду керівника відділу складської та транспортної логістики.

Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4046200/

Менеджер-логіст з транспортно-експедиційної діяльності, м. Львів

Транспортна компанія Soloviy-Trans шукає логіста з транспортно-експедиційної діяльності.

Заробітна плата: 25 000 – 55 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3517649/

Менеджер ЗЕД, м. Київ

Компанія BABY MARLEN (частина HELEN MARLEN GROUP) — це мережа бутіків дитячого одягу та аксесуарів у люкс-сегменті на українському ринку. Компанія запрошує на роботу менеджера ЗЕД.

Заробітна плата: 25 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: з 09:30 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5171069/

Менеджер з продажу логістичних послуг, м. Хмельницький

Meest запрошує на роботу менеджера з продажу логістичних послуг.

Заробітна плата: 35 000 грн.

Графік роботи: гібридний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5044582/

Диспетчер з випуску, логіст, м. Мукачево

Нова пошта запрошує на роботу діспетчера, логіста.

Заробітна плата: 15 000 грн+КПІ.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5075393/

Менеджер з логістики, м. Львів

Hegelmann Transporte запрошує на роботу менеджера з логістики.

Заробітна плата: 12 500 – 15 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00. Субота\Неділя — Day Off.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4934950/

Фахівець з логістики, м. Кам'янське

МХП запрошує на роботу фахівця з логістики.

Заробітна плата: 16 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5065027/

Комплектувальник товарів, м. Переяслав

Fozzy Group Логістика запрошує на роботу комплектувальника товарів.

Заробітна плата: 18 000 – 22 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5132813/

Водій (міжнародні перевезення), м. Київ

Trans-Logistic запрошує на роботу водія.

Заробітна плата: 40 000 – 50 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4693446/

Офіс-менеджер з логістики, м. Київ

Vashe Zdorovia Trading запрошує на роботу офіс-менеджера з логістики.

Заробітна плата: 18 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5103273/

Фахівець зі складської логістики, м. Львів

Укрпошта запрошує на роботу фахівця зі складської логістики.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3246355/

Менеджер з продажу логістичних послуг, м. Київ

Н-Транс запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: 18 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4539622/

Логіст-координатор, м. Київ

Байк-Нау запрошує на роботу логіста-координатора.

Заробітна плата: 20 000 грн+премія.

Графік роботи: з 20:00 до 05:00 або з 8:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4295500/

Менеджер з продажу (морські контейнерні перевезення), м. Одеса

УкрЕксимТранс шукає менеджера з продажу.

Заробітна плата: від 15 000 грн + бонуси від виконаних KPI.

Графік роботи: Пн - Пт. з 08:00 до 17:00 (на зв’язку 24/7).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918582

MEDIA BUYER IN-APP (Unity/Mintegral/IronSource), м. Київ

42agency запрошує на роботу User Acquisition/MEDIA BUYER.

Заробітна плата: від 80 000 до 200 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917954

Marketing Manager, м. Київ

ТОВ Тіпі-Лінк Юкрейн запрошує на роботу менеджера з маркетингу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918450

Senior C# (WPF) Developer, віддалено

Компанія Codeminders запрошує на роботу Senior C# (WPF )Developer.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918949

Менеджер з продажу, м. Київ

IQ Trading запрошує на роботу менеджера з продажу систем IP-відеоспостереження та біометричного СКД.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918547

Фінансовий аналітик, м. Київ

Сона-фармексим запрошує на роботу фінансового аналітика.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917676

Експедитор, м. Луцьк

BHB group - національна компанія, основна діяльність якої є дистриб’юція, логістика та виробництво, запрошує на роботу експедитора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт з 07:30 до 19:00, вихідні: Сб, Нд.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916987

Майстер з ремонту комп'ютерної техніки, м. Дніпро

Фірма з ремонту комп’ютерної техніки проводить набір спеціалістів на посаду майстра з ремонту техніки.

Заробітна плата: від 15 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919174

Викладач німецької мови, віддалено

Робота для викладачів німецької мови на проекті австрійського уряду.

Заробітна плата: від 50 до 350 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919240

Комплектувальник, м. Київ

Компанія "Мінеральні води України" запрошує на роботу комплектувальника.

Заробітна плата: від 18 000 до 19 000 грн.

Графік роботи: нічна зміна - з 20:00 до 08:00 (Пн - Пт).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919257

Водій на вантажне авто, м. Київ

ТОВ "Мінеральні води України" запрошує на роботу водіїв вантажних авто (категорія С).

Заробітна плата: від 25 000 до 28 000 грн.

Графік роботи: Вт - СБ з 07:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919256

Менеджер з продажу, м. Вінниця

Компанія Market Place запрошує на роботу менеджера з продажу.

Заробітна плата: від 25 000 до 55 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919249

Економіст у фінансовий відділ, м. Кам'янець-Подільський

Vav Synergy запрошує на роботу економіста у фінансовий відділ.

Заробітна плата: від 15 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919255

Координатор /ка програми швидкого реагування, м. Дніпро

Mercy Corps запрошує на роботу координатора/ку програми швидкого гуманітарного реагування.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919258

Спеціаліст відділу маркетингу, м. Київ

Компанія Маресто Україна займається оснащенням підприємств сегменту HoReCa, харчових виробництв, супермаркетів і пекарень професійним технологічним обладнанням. Наразі компанія запрошує на роботу спеціаліста відділу маркетингу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918497

Молодший фінансовий менеджер в Фонд Віктора Пінчука, м. Київ

Запрошується прийняти участь у відборі на посаду молодшого/ ї фінансового/ї менеджера/ки в Фонд Віктора Пінчука.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919359

Продавець-консультант, м. Одеса

Компанія "ТЕПЛОГАЗ-ЦЕНТР ЛУШЕВ" займається продажем теплотехнічного обладнання. Компанія шукає людину на позицію продавця-консультанта опалювального обладнання.

Заробітна плата: від 10 000 до 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Сб з 8:00 до 16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919399

Керівник / Керівниця підрозділу HR-операцій, м. Київ

Компанія Syngenta, яка працює на міжнародному ринку агрохімії, відкриває конкурс на вакансію керівника\ керівниця підрозділу HR-операцій.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 08:00, з 09:00 або з 10:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918682

Junior / Trainee C#/.NET Engineer, м. Одеса

ABP запрошує на роботу Junior / Trainee C#/.NET Engineer.

Заробітна плата: $300–600.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918143

Директор магазину сантехніки, м. Одеса

DUS Level запрошує на роботу директора магазину сантехніки.

Заробітна плата: від 25 000 грн та вище (залежить від результату роботи магазину).

Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00 та 2 робочі суботи на місяць з 9:00 до 15:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918171

Керівник департаменту продажів та розвитку дилерської мережі, м. Київ

Субару Україна, міжнародна компанія-імпортер японських автомобілів, розширює команду і оголошує набір на посаду керівник департаменту продажів та розвитку дилерської мережі.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917641

Оцінювач бізнесу, м. Київ

Консалтингова компанія "Острів" запрошує оцінювача з оцінки бізнесу, ЦМК, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919225