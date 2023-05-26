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Робота в Україні: вакансії для логістів, водіїв та менеджерів
Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.ua створили добірку вакансій у сфері логістики, транспорту та інших галузей.
Водій-експедитор, м. Дніпро
Компанія виробник металочерепиці та профнастилу ТОВ "Металіка Дніпро" запрошує на роботу водія автотранспортних засобів категорії В та С для доставки продукції підприємства замовникам.
Заробітна плата: 20 000 – 22 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: з 8:00 до 18:00, Сб та Нд —вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5171780/
Менеджер ЗЕД, логіст, м. Луцьк
Компанія Ромді Україна шукає людину для організації міжнародних вантажних перевезень по напримку Україна-Європа.
Заробітна плата: 12 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2030494/
Завсклад, керівник відділу складської та транспортної логістики, м. Одеса
"АКС МОТОРС" продає запасні частини для комерційного транспорту: Mercedes, Volkswagen, Ford, Fiat, Citroen, Peugeot, Iveco, Opel, Renault та ін. Наразі компанія відкриває вакансію на посаду керівника відділу складської та транспортної логістики.
Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4046200/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Менеджер-логіст з транспортно-експедиційної діяльності, м. Львів
Транспортна компанія Soloviy-Trans шукає логіста з транспортно-експедиційної діяльності.
Заробітна плата: 25 000 – 55 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3517649/
Менеджер ЗЕД, м. Київ
Компанія BABY MARLEN (частина HELEN MARLEN GROUP) — це мережа бутіків дитячого одягу та аксесуарів у люкс-сегменті на українському ринку. Компанія запрошує на роботу менеджера ЗЕД.
Заробітна плата: 25 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: з 09:30 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5171069/
Менеджер з продажу логістичних послуг, м. Хмельницький
Meest запрошує на роботу менеджера з продажу логістичних послуг.
Заробітна плата: 35 000 грн.
Графік роботи: гібридний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5044582/
Диспетчер з випуску, логіст, м. Мукачево
Нова пошта запрошує на роботу діспетчера, логіста.
Заробітна плата: 15 000 грн+КПІ.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5075393/
Менеджер з логістики, м. Львів
Hegelmann Transporte запрошує на роботу менеджера з логістики.
Заробітна плата: 12 500 – 15 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00. Субота\Неділя — Day Off.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4934950/
Фахівець з логістики, м. Кам'янське
МХП запрошує на роботу фахівця з логістики.
Заробітна плата: 16 500 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5065027/
Комплектувальник товарів, м. Переяслав
Fozzy Group Логістика запрошує на роботу комплектувальника товарів.
Заробітна плата: 18 000 – 22 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5132813/
Водій (міжнародні перевезення), м. Київ
Trans-Logistic запрошує на роботу водія.
Заробітна плата: 40 000 – 50 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4693446/
Офіс-менеджер з логістики, м. Київ
Vashe Zdorovia Trading запрошує на роботу офіс-менеджера з логістики.
Заробітна плата: 18 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5103273/
Фахівець зі складської логістики, м. Львів
Укрпошта запрошує на роботу фахівця зі складської логістики.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3246355/
Менеджер з продажу логістичних послуг, м. Київ
Н-Транс запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: 18 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4539622/
Логіст-координатор, м. Київ
Байк-Нау запрошує на роботу логіста-координатора.
Заробітна плата: 20 000 грн+премія.
Графік роботи: з 20:00 до 05:00 або з 8:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4295500/
Менеджер з продажу (морські контейнерні перевезення), м. Одеса
УкрЕксимТранс шукає менеджера з продажу.
Заробітна плата: від 15 000 грн + бонуси від виконаних KPI.
Графік роботи: Пн - Пт. з 08:00 до 17:00 (на зв’язку 24/7).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918582
MEDIA BUYER IN-APP (Unity/Mintegral/IronSource), м. Київ
42agency запрошує на роботу User Acquisition/MEDIA BUYER.
Заробітна плата: від 80 000 до 200 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917954
Marketing Manager, м. Київ
ТОВ Тіпі-Лінк Юкрейн запрошує на роботу менеджера з маркетингу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918450
Senior C# (WPF) Developer, віддалено
Компанія Codeminders запрошує на роботу Senior C# (WPF )Developer.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918949
Менеджер з продажу, м. Київ
IQ Trading запрошує на роботу менеджера з продажу систем IP-відеоспостереження та біометричного СКД.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918547
Фінансовий аналітик, м. Київ
Сона-фармексим запрошує на роботу фінансового аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917676
Експедитор, м. Луцьк
BHB group - національна компанія, основна діяльність якої є дистриб’юція, логістика та виробництво, запрошує на роботу експедитора.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт з 07:30 до 19:00, вихідні: Сб, Нд.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69916987
Майстер з ремонту комп'ютерної техніки, м. Дніпро
Фірма з ремонту комп’ютерної техніки проводить набір спеціалістів на посаду майстра з ремонту техніки.
Заробітна плата: від 15 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919174
Викладач німецької мови, віддалено
Робота для викладачів німецької мови на проекті австрійського уряду.
Заробітна плата: від 50 до 350 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919240
Комплектувальник, м. Київ
Компанія "Мінеральні води України" запрошує на роботу комплектувальника.
Заробітна плата: від 18 000 до 19 000 грн.
Графік роботи: нічна зміна - з 20:00 до 08:00 (Пн - Пт).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919257
Водій на вантажне авто, м. Київ
ТОВ "Мінеральні води України" запрошує на роботу водіїв вантажних авто (категорія С).
Заробітна плата: від 25 000 до 28 000 грн.
Графік роботи: Вт - СБ з 07:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919256
Менеджер з продажу, м. Вінниця
Компанія Market Place запрошує на роботу менеджера з продажу.
Заробітна плата: від 25 000 до 55 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919249
Економіст у фінансовий відділ, м. Кам'янець-Подільський
Vav Synergy запрошує на роботу економіста у фінансовий відділ.
Заробітна плата: від 15 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919255
Координатор /ка програми швидкого реагування, м. Дніпро
Mercy Corps запрошує на роботу координатора/ку програми швидкого гуманітарного реагування.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919258
Спеціаліст відділу маркетингу, м. Київ
Компанія Маресто Україна займається оснащенням підприємств сегменту HoReCa, харчових виробництв, супермаркетів і пекарень професійним технологічним обладнанням. Наразі компанія запрошує на роботу спеціаліста відділу маркетингу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918497
Молодший фінансовий менеджер в Фонд Віктора Пінчука, м. Київ
Запрошується прийняти участь у відборі на посаду молодшого/ ї фінансового/ї менеджера/ки в Фонд Віктора Пінчука.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919359
Продавець-консультант, м. Одеса
Компанія "ТЕПЛОГАЗ-ЦЕНТР ЛУШЕВ" займається продажем теплотехнічного обладнання. Компанія шукає людину на позицію продавця-консультанта опалювального обладнання.
Заробітна плата: від 10 000 до 20 000 грн.
Графік роботи: Пн - Сб з 8:00 до 16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919399
Керівник / Керівниця підрозділу HR-операцій, м. Київ
Компанія Syngenta, яка працює на міжнародному ринку агрохімії, відкриває конкурс на вакансію керівника\ керівниця підрозділу HR-операцій.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 08:00, з 09:00 або з 10:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918682
Junior / Trainee C#/.NET Engineer, м. Одеса
ABP запрошує на роботу Junior / Trainee C#/.NET Engineer.
Заробітна плата: $300–600.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918143
Директор магазину сантехніки, м. Одеса
DUS Level запрошує на роботу директора магазину сантехніки.
Заробітна плата: від 25 000 грн та вище (залежить від результату роботи магазину).
Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00 та 2 робочі суботи на місяць з 9:00 до 15:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69918171
Керівник департаменту продажів та розвитку дилерської мережі, м. Київ
Субару Україна, міжнародна компанія-імпортер японських автомобілів, розширює команду і оголошує набір на посаду керівник департаменту продажів та розвитку дилерської мережі.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69917641
Оцінювач бізнесу, м. Київ
Консалтингова компанія "Острів" запрошує оцінювача з оцінки бізнесу, ЦМК, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69919225
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