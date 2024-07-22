Через "Дію" за неделю забронировали 34 тысячи работников

С момента запуска услуги бронирования в приложении "Дія" более 34 тысяч работников были забронированы руководителями украинских предприятий. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Одним из самых больших запросов от бизнеса была цифровизация бронирования. Этот сервис уже почти неделю работает на портале Дія, за это время руководители забронировали 34 тысячи работников”, — отметил Федоров.

Он добавил, что услуга работает быстро и прозрачно, с обработкой заявления в течение часа. Компании подают заявки на бронирование сотрудников и получают ответы по каждому отдельно, без бумажной бюрократии.

Напомним, 7 июня правительство приняло постановление о цифровизации бронирования, что значительно снизит коррупционные риски при бронировании сотрудников критически важных предприятий и минимизирует человеческий фактор в этом процессе.

18 июля на портале "Дія" заработал сервис электронного бронирования военнообязанных, предназначенный для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих нужды сил обороны.

Процедура включает в себя представление списков на бронирование через портал и подтверждение заявления электронной подписью. Система автоматически проверяет трудоустройство и данные в реестре "Оберег".

После положительного решения военнообязанный автоматически переводится на специальный военный учет, а информация о бронировании появляется в приложении "Резерв+". Выдержку о бронировании можно скачать с портала или получить в бумажном виде.

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