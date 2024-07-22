Через "Дію" за тиждень забронювали 34 тисячі працівників

З моменту запуску послуги бронювання в "Дії" понад 34 тисячі працівників були заброньовані керівниками українських підприємств. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Одним із найбільших запитів від бізнесу була цифровізація бронювання. Цей сервіс уже майже тиждень працює на порталі Дія, за цей час керівники забронювали 34+ тисячі працівників”, - зазначив Федоров.

Він додав, що послуга працює швидко і прозоро, з обробкою заяви протягом години. Компанії подають заявки на бронювання співробітників і отримують відповіді по кожному окремо, без паперової бюрократії.

Нагадаємо, 7 червня уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, що значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.

18 липня на порталі "Дія" запрацював сервіс електронного бронювання військовозобов'язаних, призначений для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони.

Процедура включає подання списків на бронювання через портал та підтвердження заяви електронним підписом. Система автоматично перевіряє працевлаштування та дані в реєстрі "Оберіг".

Після позитивного рішення, військовозобов'язаний автоматично переводиться на спеціальний військовий облік, а інформація про бронювання з'являється в застосунку "Резерв+". Витяг про бронювання можна завантажити з порталу або отримати у паперовому вигляді.

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