Елена Зеленская едет на похороны Елизаветы II

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская присоединится к мировым лидерам на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, которые запланированы на 19 сентября в Лондоне.

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Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что первая леди Елена Зеленская присоединится к 500 главам государств и высоким гостям, приглашенным на поминальную службу и VIP-прием, организованный королем Чарльзом III.

"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в то время, как Россия находится в изоляции. Британия является одним из самых верных союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком этой дружбы и взаимного уважения", - сказал источник.

Источник добавил, что Зеленская вернется в Украину, как только завершится церемония.

Мировые лидеры собираются прибыть в Лондон в эти выходные и, как ожидается, отдадут свое уважение королеве Елизавете, посетив Вестминстер-Холл, где находится гроб с ее телом.

Ожидается, что президент США Джо Байден и первая леди Джилл посетят государственные похороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон также приедет в Лондон

Кроме того, планируется, что Реджеп Эрдоган, президент Турции, отдаст дань уважения дольше всего правящему монарху Великобритании.

В Лондон также приедут вице-президента Китая Ван Цишань, премьер-министр Новой Зеландии Джасинд Ардерн, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Отметим, что среди приглашенных лидеров не будет представителей страны-агрессора РФ и Белоруссии.

Напомним, захоронение королевы Великобритании состоится 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

Сейчас ее тело лежит в Вестминстер-холле, чтобы все желающие могли с ней попрощаться.

Напомним, в Великобритании 8 сентября скончалась на 97-м году жизни королева Елизавета II.

10 сентября в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, официально провозгласивший королем Великобритании старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза.