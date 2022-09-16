- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Елена Зеленская едет на похороны Елизаветы II
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская присоединится к мировым лидерам на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, которые запланированы на 19 сентября в Лондоне.
Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что первая леди Елена Зеленская присоединится к 500 главам государств и высоким гостям, приглашенным на поминальную службу и VIP-прием, организованный королем Чарльзом III.
"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в то время, как Россия находится в изоляции. Британия является одним из самых верных союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком этой дружбы и взаимного уважения", - сказал источник.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Источник добавил, что Зеленская вернется в Украину, как только завершится церемония.
Мировые лидеры собираются прибыть в Лондон в эти выходные и, как ожидается, отдадут свое уважение королеве Елизавете, посетив Вестминстер-Холл, где находится гроб с ее телом.
Ожидается, что президент США Джо Байден и первая леди Джилл посетят государственные похороны.
Президент Франции Эммануэль Макрон также приедет в Лондон
Кроме того, планируется, что Реджеп Эрдоган, президент Турции, отдаст дань уважения дольше всего правящему монарху Великобритании.
В Лондон также приедут вице-президента Китая Ван Цишань, премьер-министр Новой Зеландии Джасинд Ардерн, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Отметим, что среди приглашенных лидеров не будет представителей страны-агрессора РФ и Белоруссии.
Напомним, захоронение королевы Великобритании состоится 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
Сейчас ее тело лежит в Вестминстер-холле, чтобы все желающие могли с ней попрощаться.
Напомним, в Великобритании 8 сентября скончалась на 97-м году жизни королева Елизавета II.
10 сентября в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, официально провозгласивший королем Великобритании старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза.